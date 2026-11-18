Il running ovvero correre per sentirsi meglio e stare in forma, un’attività che nel nostro paese conta tantissimi praticanti tra uomini e donne e di tutte le età, perché in fondo basta mettersi dei vestiti adatti e delle scarpe da corsa e uscire recandosi nei parchi vicini alla propria abitazione e correre per 1, 2, o anche 3 ore e star bene con sé stessi.

Ma questo se si è una donna sta diventando sempre più difficile.

Milano, con la Half Marathon la ricerca per certificare la paura delle violenze durante il jogging

Domani alla Milano Half Marathon, nel villaggio Allianz MiCo, Nielsen presenterà una ricerca, ChangeTheGame, che ha analizzato come le donne vivono il jogging, ovvero l’andare a correre.

Un’attività sportiva che ormai è diventata sempre più difficile da praticare in sicurezza.

Questo perché e lo dicono i dati, le ragazze e le donne più grandi , sono spesso vittima di violenze mentre la svolgono. Le strategie cambiano, si indossa una sola cuffia, si tiene il cellulare in mano e non nella fascia porta-cellulare, si cambia sia il percorso che l’orario e tutto per un solo motivo: non finire preda di molestatori.

I molestatori a volte sono persone insospettabili che puntano chi corre ed è donna perché è più debole e quindi facile da colpire. I dati dicevamo, questi parlano di una percentuale di donne runner che ha subito molestie che è del 68% e cresce vertiginosamente all’86% se la fascia è tra i 18 e i 24 anni.

Numeri che certificano un fenomeno preoccupante e di cui nessuno si interessa davvero, difatti quando accadono a salvarle o sono altri runner o si salvano da sole e soprattutto mancano le misure di tutela, come ad esempio del lampioni lungo i percorsi.

Il jogging e le molestie sulle donne: la situazione può cambiare in meglio grazie ad un app

Se come rileva Nielsen nella sua ricerca la situazione è da tempo sfuggita di mano, c’è sempre il modo per cambiarla e per farlo viene in soccorso delle runner un’app per lo smartphone.

L’app in questione si chiama ChangeToRun e permette di seguire il percorso di chi corre via GPS. Se dovesse accadere qualcosa si lancia l’allarme e si chiamano direttamente le forze dell’ordine. Tra le testimonial l’ultrarunner Ivana Di Martino, nel 2014 vittima di un’aggressione mentre si allenava a Milano.