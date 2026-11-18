Le trattative di pace sull’Ucraina riprendono sotto la mediazione degli Stati Uniti, ma a Bruxelles e nelle capitali europee cresce il sospetto che Vladimir Putin non sia davvero pronto a trattare la fine del conflitto. Il presidente americano Donald Trump spinge per un accordo, mentre gli alleati di Kyiv partecipano al processo più per necessità che per convinzione, temendo che Washington possa chiudere un’intesa separata con Mosca.

Il tono degli europei è sia pubblico sia privato. Il ricercatore Fredrik Wesslau dello European Council on Foreign Relations afferma che Putin non è interessato a un cessate il fuoco né alla pace in questo momento, convinto di avere più da guadagnare dalla prosecuzione della guerra. Un diplomatico tedesco, rimasto anonimo, sostiene che i russi non vogliono negoziare davvero e puntano a vincere il conflitto.

Il vertice di Abu Dhabi senza svolte

Il round di colloqui ad Abu Dhabi, durato due giorni, ha riunito delegazioni di Ucraina e Russia con gli inviati americani Jared Kushner e Steve Witkoff, primo incontro dopo diversi mesi. Il risultato concreto è stata la promessa di uno scambio di prigionieri, i cui dettagli non sono ancora definitivi.

Gli europei presenti sul margine dell’incontro hanno riferito che la parte russa si è mostrata restia a fare concessioni, e che non è ancora stata fissata una data per il prossimo round diretto.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha scritto su X il 14 novembre che Putin non vuole negoziare e punta a piegare Kyiv colpendo i civili e le infrastrutture energetiche in vista dell’inverno. Funzionari di Francia, Germania, Regno Unito e Italia, insieme al Consiglio europeo e alla Commissione europea, si sono recati nel Golfo, ma non sono entrati nella stanza dove si svolgevano i colloqui tra le due parti.

Mosca chiede di ridisegnare la sicurezza europea

Dopo Abu Dhabi, Kushner e Witkoff sono volati a Mosca per ottenere da Putin il via libera alla partecipazione europea al tavolo negoziale. Il Cremlino sembra però aver ridimensionato la lettura americana del colloquio. La Russia vuole discutere di una revisione dell’intera architettura di sicurezza europea come parte di qualsiasi accordo, e accusa l’Europa di sabotare la pace continuando a sostenere Kyiv.

Cinque Paesi europei, insieme a una squadra della Commissione Ue, rappresenteranno il continente se verranno invitati. Il governo britannico ha ricordato che Mosca ha respinto cessate il fuoco totali e parziali continuando gli attacchi, e che la Russia potrebbe porre fine alla guerra oggi stesso. La Commissione europea, con la portavoce Paula Pinho, ha replicato che Putin dimostrerebbe la sua serietà fermando gli attacchi.

Il nodo della Nato

Il timore più forte riguarda la NATO, presente nelle preparazioni del primo faccia a faccia ufficiale tra europei e Russia. Il ministro degli Esteri norvegese Espen Barth Eide ha dichiarato che il dispiegamento della NATO nei Paesi membri non è un tema da discutere con Mosca. Gli europei sperano che il coinvolgimento americano faccia pressione sulla Russia e non sull’Ucraina.