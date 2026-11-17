Il consiglio di amministrazione di Nvidia ha annunciato il 12 novembre 2026 le dimissioni immediate di Jensen Huang da presidente, amministratore delegato e membro del consiglio. La guida dell’azienda passa ad interim a Colette Kress, che già ricopriva il ruolo di direttrice finanziaria. All’apertura di Wall Street il titolo ha perso oltre il 13%, cancellando più di 500 miliardi di dollari di capitalizzazione.

Chi guida Nvidia adesso

Kress mantiene anche la carica di CFO finché il consiglio non individuerà un successore definitivo. Harvey Jones, in carica dall’11 novembre, è il nuovo presidente del consiglio. Nel comunicato Jones dichiara di avere piena fiducia in Kress e nel gruppo dirigente, e si aspetta continuità su operazioni, rapporti con i clienti e piano dei prodotti.

Kress si impegna a costruire sulle basi create da Huang in 33 anni. Il comunicato non fissa tempi per la scelta del CEO permanente.

Nel modulo 8-K depositato presso la SEC, l’autorità che vigila sui mercati americani, le dimissioni risultano accettate l’11 novembre. Il documento non indica motivazioni.

Il caso che ha preceduto l’addio

Il 29 ottobre il New York Times ha riferito di una relazione stretta tra Huang e Alice Huang, dirigente di Megaspeed, società di data center con sede a Singapore e cliente di Nvidia. Funzionari americani sospettano che lavori per l’intelligence cinese, un sospetto mai provato pubblicamente. L’8 novembre Huang ha chiesto scusa per la propria infedeltà, senza indicare la persona coinvolta, e il consiglio ha aperto un’indagine indipendente. Il 9 novembre Donald Trump ha detto che l’FBI sta indagando, mentre Pechino ha respinto le accuse. Nella serata dell’11 novembre è emersa una seconda vicenda, riguardante una dirigente di Nvidia che riporta a Huang.

Il mercato e i nomi in gioco

Il titolo, chiuso a 173,73 dollari il giorno precedente, è sceso sotto la soglia dei 4.000 miliardi. Dal massimo del 6 ottobre la perdita supera i 2.000 miliardi. Tra i candidati alla successione si parla di Rene Haas, amministratore delegato di Arm, mentre Trump ha citato Tim Cook di Apple. Nessuna nomina è stata ufficializzata.