Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha accolto con soddisfazione la decisione di S&P Global Ratings, che ha confermato i rating sovrani BBB+/A-2 sull’Italia, sia per il debito a lungo termine sia per quello a breve, in valuta estera e in valuta locale. Commentando la notizia, Giorgetti ha dichiarato: «Bene l’outlook positivo da parte di S&P, è un’ulteriore conferma che siamo sulla strada giusta». Ha poi aggiunto: «In tempi così difficili una conferma rappresenta un successo».

Le ragioni dell’outlook positivo

Secondo la valutazione dell’agenzia, l’outlook positivo nasce dalla convinzione che il settore privato italiano, molto diversificato, continuerà a generare avanzi delle partite correnti, anche se con un ritmo più contenuto.

Il quadro resta incerto per il commercio internazionale e per l’energia. Un elemento di sostegno è la tenuta delle esportazioni di beni, nonostante i dazi imposti dagli Stati Uniti. Il debito estero netto dovrebbe scendere sotto il 150% delle entrate delle partite correnti entro il 2028. S&P ritiene che i surplus si ridimensionino per effetto dei prezzi dell’energia e della concorrenza asiatica, pur mantenendo la tendenza di fondo.

Debito, deficit e rendimenti previsti

La stabilizzazione del debito pubblico dovrebbe risultare meno marcata rispetto alle attese precedenti, ma resta il pilastro dell’outlook. Pesa l’obiettivo di deficit più elevato fissato per il 2027, anno elettorale, legato al sostegno energetico e alla difesa, insieme a una pressione al rialzo sui rendimenti.

L’agenzia prevede tuttavia un ritorno al consolidamento dei conti dopo il voto e una riduzione della spesa legata al Superbonus nel 2028 e nel 2029, sebbene la proposta del governo di estendere il piano di rimborso possa modificarne l’andamento. Il rendimento del BTp decennale è stimato al 3,9% nel 2026, al 4,0% nel 2027 e al 3,6% nel 2028 e nel 2029.

I rischi sostanziali restano: il margine di bilancio è stretto, perché i surplus primari registrati dal 2024 sono assorbiti da elevati pagamenti di interessi.

La crescita economica del 2026 dovrebbe superare le stime precedenti, spinta dalle esportazioni e dagli stimoli del programma Ngeu. Nel periodo 2027-2029 la crescita si attesterà su livelli modesti ma stabili. Restano però nodi strutturali come l’invecchiamento della popolazione e il calo della fascia di età lavorativa, che richiedono un impulso alla produttività. Il mercato del lavoro si mostra resiliente. Con la conclusione del piano Next Generation EU, secondo la fonte queste sfide torneranno a farsi sentire con forza.