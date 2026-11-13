Taranto, 28enne arrestato per maltrattamenti in famiglia: avrebbe minacciato la madre davanti alla Polizia e aggredito la sorella minorenne.

“Ti taglio la gola e ti faccio a pezzi, non me ne frega un c…o che c’è la Polizia“. Sarebbero state queste alcune delle minacce rivolte da un 28enne di Taranto alla madre, proprio davanti agli agenti intervenuti nella loro abitazione. L’uomo, arrestato l’11 novembre con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, resterà in carcere.

Il gip del Tribunale di Taranto, Giovanni Caroli, ha infatti convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la custodia cautelare.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’episodio più recente sarebbe soltanto l’ultimo di una lunga serie di comportamenti aggressivi e intimidatori, che andrebbero avanti almeno dallo scorso aprile e avrebbero coinvolto anche la sorella minorenne del giovane.

Le minacce alla madre davanti agli agenti e il tentativo di aggressione

L’intervento della Polizia è scattato intorno alle 11 dell’11 novembre, dopo una richiesta di aiuto della donna, preoccupata per la propria sicurezza e per quella della figlia. Mentre gli agenti stavano raccogliendo la sua testimonianza, il 28enne, che si era temporaneamente allontanato, è rientrato in casa.

Alla vista dei poliziotti avrebbe iniziato a insultare la madre e a minacciarla ripetutamente di morte. “Non me ne fotte niente che ci sono i poliziotti, mi arrestate, sto con voi in galera, ma a lei l’ammazzo!“, avrebbe gridato, tentando di avvicinarsi alla donna con fare aggressivo.

Gli agenti si sono messi in mezzo, riuscendo inizialmente a riportare la calma. Il giovane avrebbe giustificato la propria reazione sostenendo di essersi innervosito perché la madre non voleva comprargli un videogioco per la PlayStation. Poco dopo, però, avrebbe colpito violentemente il frigorifero con un pugno, danneggiandolo.

Quando la donna è tornata in soggiorno per controllare cosa fosse successo, il figlio avrebbe afferrato un portasapone di ceramica con l’intenzione di colpirla. A quel punto i poliziotti sono intervenuti, bloccandolo e mettendogli le manette.

Le violenze sulla sorella minorenne e i precedenti episodi in famiglia

Nella denuncia, la madre avrebbe raccontato di subire da mesi insulti, minacce e continue richieste di denaro. Anche la figlia minorenne sarebbe stata vittima dei comportamenti violenti del fratello. In un’occasione, lo scorso aprile, il 28enne l’avrebbe picchiata perché non aveva passato l’aspirapolvere.

A maggio, invece, una discussione per alcune sigarette mancanti avrebbe costretto madre e figlia a fuggire di casa senza neppure avere il tempo di mettersi le scarpe. Le due si sarebbero rifugiate in automobile, chiedendo aiuto ai vicini.

Altri episodi sarebbero avvenuti durante l’estate e a ottobre. In una circostanza il giovane avrebbe reagito con violenza perché la madre aveva comprato una marca di cereali diversa da quella richiesta. In un’altra occasione, dopo aver trovato il bagno occupato, avrebbe insultato e minacciato entrambe le donne, costringendole ancora una volta ad allontanarsi dall’abitazione.

La situazione sarebbe ulteriormente peggiorata negli ultimi giorni, dopo la conclusione di un precedente periodo di detenzione. Il 28enne, già gravato da precedenti penali, aveva scontato parte della pena anche agli arresti domiciliari.

L’interrogatorio e la decisione del gip: resta in carcere

Durante l’interrogatorio di convalida, assistito dagli avvocati Andrea Digiacomo e Stefania Tripaldelli, l’indagato ha rilasciato dichiarazioni spontanee, scusandosi per la propria aggressività verbale. Ha tuttavia ridimensionato la gravità degli episodi contestati, sostenendo di non aver mai aggredito fisicamente i familiari e affermando di essere stato a sua volta sottoposto a tensioni e provocazioni.

Il gip Giovanni Caroli ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza e un concreto pericolo che i comportamenti contestati possano ripetersi. Per questo ha disposto la custodia cautelare nel carcere di Taranto, dove il giovane si trovava già dopo l’arresto.

Le accuse a suo carico sono di maltrattamenti in famiglia, con le aggravanti contestate della presenza e del coinvolgimento di una persona minorenne e della recidiva.