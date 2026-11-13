Momenti di paura in provincia di Lucca, dove una violenta frana ha travolto la SS12 del Brennero, riversando sulla carreggiata fango, alberi e detriti. Il cedimento del versante è avvenuto mentre alcune auto erano in transito, con gli automobilisti che hanno rischiato di essere investiti dalla massa di terra. La strada è stata chiusa al traffico, mentre proseguono gli interventi per fronteggiare l’emergenza maltempo.

Maltempo in Toscana, allagamenti e altre frane: danni a case e veicoli

L’emergenza si inserisce in un quadro meteorologico particolarmente complicato per la Valle del Serchio, investita dalle precipitazioni legate alla tempesta atlantica Charles, che tra giovedì e venerdì ha interessato soprattutto Liguria e Toscana. Le piogge persistenti hanno aggravato la fragilità dei versanti, provocando nuovi cedimenti e allagamenti in diversi centri della provincia di Lucca.

Oltre alla frana sulla SS12, le situazioni più delicate si registrano a Ponte a Serraglio e Fornoli, nel territorio di Bagni di Lucca, dove l’acqua scesa dalle colline ha raggiunto strade e abitazioni, trasportando fango e materiale di vario genere.

Disagi sono stati segnalati anche in Controneria, nelle località Biondi e Palleggio, oltre che lungo la strada per Granaiola, interessata da un consistente deflusso d’acqua.

A Borgo a Mozzano, inoltre, durante il passaggio della piena, il fiume Serchio aveva già invaso una parte di via del Brennero, senza tuttavia causare danni alle case o alle attività commerciali. Secondo le prime informazioni diffuse dai Carabinieri di Castelnuovo, diverse strade risultano ancora impraticabili per la presenza di detriti e altri smottamenti, mentre sono stati segnalati danni ad automobili e abitazioni.

Il sindaco Andreuccetti ha spiegato che le verifiche interessano numerose aree del Comune e che l’obiettivo è capire l’entità dei danni, auspicando una diminuzione delle precipitazioni: «Spero che le cose rientrino con l’allentarsi delle piogge». Al momento, fortunatamente, non risultano persone ferite, ma resta elevato il livello di attenzione per il rischio di nuovi cedimenti.

Frana a Borgo a Mozzano, la montagna crolla sulla SS12: automobilisti sfiorati dai detriti

Una porzione di montagna si è staccata all’improvviso, riversando sulla strada una quantità impressionante di terra, fango, rocce e alberi. È quanto accaduto a Borgo a Mozzano, in provincia di Lucca, dove il maltempo sta provocando una serie di gravi criticità idrogeologiche. Le immagini diffuse sui social dal sindaco Patrizio Andreuccetti documentano la violenza dello smottamento, avvenuto al confine con Ponte a Serraglio: il versante ha ceduto in pochi istanti, facendo precipitare il materiale sulla SS12 del Brennero.

Il crollo ha interessato la carreggiata mentre alcuni automobilisti stavano transitando, rischiando di essere investiti dalla massa di detriti. Nel filmato si sentono anche le voci degli operatori che, accortisi del pericolo, gridano ripetutamente di allontanarsi. Per ragioni di sicurezza è stata disposta la chiusura della statale nel tratto compreso tra Ponte Pari e la zona di Chifenti, con inevitabili conseguenze sulla circolazione. «Mai vista una cosa simile. Va sempre peggio», ha raccontato Andreuccetti a Fanpage.it, esprimendo tutta la propria preoccupazione per una situazione particolarmente difficile da gestire.

In un successivo aggiornamento pubblicato sui social, il primo cittadino ha descritto la frana come una scena impressionante: «La spaventosa diretta di una frana al confine di Ponte a Serraglio. La SS12 del Brennero è pertanto chiusa dal Ponte Pari fino a questo tratto, alla fine di Chifenti. Le piogge copiose di oggi stanno facendo molti più danni di ieri. Ci stanno arrivando molte segnalazioni. Cerchiamo di essere presenti ovunque, anche se non è facile».