A un anno dalla morte del piccolo Giovanni, la madre Olena Stasiuk è a processo: nell'agenda sequestrata dagli investigatori rituali e frasi inquietanti contro l'ex marito.

A un anno dall’uccisione del piccolo Giovanni Trame, Muggia torna a fare i conti con una tragedia che ha sconvolto un’intera comunità. Mentre familiari e cittadini si stringono nel ricordo del bambino di nove anni, il processo alla madre Olena Stasiuk entra nel vivo. A riaccendere i riflettori sul caso sono anche le inquietanti annotazioni trovate nell’agenda della donna, tra maledizioni rivolte all’ex marito, rituali e frasi che oggi assumono un significato ancora più drammatico.

Parole finite al centro delle indagini, mentre si cerca di ricostruire quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità.

Un anno dalla morte del piccolo Giovanni, Muggia si stringe attorno al ricordo del bambino

A dodici mesi dal drammatico omicidio di Giovanni Trame, il bambino di nove anni ucciso il 12 novembre 2025 nella sua abitazione di Muggia, in provincia di Trieste, il dolore della comunità è ancora profondo.

Nella serata di ieri 12 novembre, nel duomo cittadino, è stata celebrata una messa in memoria del piccolo, alla quale hanno partecipato compagni di scuola, insegnanti, amici e numerosi cittadini. Un momento di raccoglimento durante il quale non sono mancati gesti semplici ma carichi di significato: fiori, un peluche e un biglietto lasciato in ricordo della vittima, con una frase particolarmente toccante: «Perdona tutti noi».

La commemorazione si è svolta mentre il procedimento giudiziario entra in una fase importante. Sul banco degli imputati c’è Olena Stasiuk, 55 anni, madre del bambino, accusata di omicidio volontario pluriaggravato dai futili motivi, dall’utilizzo di un’arma e dalla minorata difesa. Il padre, Paolo Trame, 58 anni, si è costituito parte civile nel processo davanti alla Corte d’Assise di Trieste, assistito dagli avvocati Giorgio Altieri e Ida Blasi. La donna, difesa dai legali Giacinto Di Silverio e Raffaele Cionfoli, è arrivata in tribunale nella mattinata del 13 novembre, poco prima delle 10, accompagnata dagli agenti della polizia penitenziaria. Tra i primi a essere ascoltati nel dibattimento ci sono i poliziotti della Squadra mobile che hanno condotto le indagini e sono intervenuti nell’abitazione il giorno del delitto.

Uccise il figlio di 9 anni, emergono i diari della madre: quello che scriveva è agghiacciante

Tra gli appuntamenti quotidiani, gli orari delle visite con il figlio, le udienze giudiziarie, i colloqui di lavoro, numeri e password, gli inquirenti avrebbero trovato numerose annotazioni contenenti invocazioni religiose, formule magiche e maledizioni rivolte soprattutto all’ex marito. Le prime risalirebbero al 27 maggio 2025, appena sette giorni dopo la decisione del Tribunale di Trieste di consentire a Stasiuk di incontrare Giovanni una volta alla settimana senza la presenza dell’educatrice.

La donna, infatti, era da circa otto anni coinvolta con l’ex compagno in una complessa controversia giudiziaria relativa all’affidamento del figlio. In precedenza, gli incontri avvenivano in modalità protetta e alla presenza di un’operatrice incaricata di supervisionarli, una condizione che Stasiuk avrebbe vissuto con forte insofferenza. Secondo quanto emerso, anche il bambino aveva manifestato perplessità rispetto alla possibilità di restare da solo con la madre, definendola «una pazza idea» durante un colloquio con una consulente. Aveva inoltre riferito alcuni episodi preoccupanti, tra cui un presunto tentativo di strangolamento.

Il 20 maggio 2025 il tribunale aveva disposto una modifica delle modalità di visita, sulla base di una consulenza tecnica della psicologa e di un accordo tra le parti. Come riportato da Vanity Fair, proprio una settimana dopo quella decisione, nell’agenda comparirebbe la prima invocazione: «Tutto quello che è mio a me, quello degli altri via». Tra le cose che la donna riteneva di voler recuperare figuravano Giovanni, la casa e il lavoro. Il 28 maggio avrebbe poi annotato: «8 anni con educatrici – visite loro truffa annullano sempre».

Il 3 giugno, invece, avrebbe riportato una formula religiosa da recitare per 99 volte consecutive nell’arco di quaranta giorni: «Io sono con il Dio e riunisco e con lo spirito della verità mi riempio, la forza di Dio mi conduce, la vittoria e la felicità mi arrivino. Ame Amen Amen». Particolarmente allarmanti sarebbero anche le parole scritte il 6 ottobre: «L’artiglio pugnale trafiggerà chi mi ha offeso». L’ultima annotazione contro Paolo risalirebbe all’11 novembre, il giorno precedente all’uccisione del bambino, e descrive un presunto rituale con il sale: «Come il sale si scioglie nella terra, così il mio dolore ritorna al mio nemico maledetto Paolo per tre volte. Che strozzi lui da quel momento e secchi il suo corpo. E che sia così».

Nell’agenda figurerebbero inoltre, tra luglio e agosto, una ventina di titoli cinematografici, alcuni incentrati su vicende di omicidio, tra cui Goodbye, Butterfly, film che racconta il rapimento e l’uccisione di una bambina e la successiva ricerca della verità da parte del padre. Sul fronte clinico, Stasiuk era stata seguita dal Centro di salute mentale di Domio, dove le era stato inizialmente diagnosticato un disturbo schizotipico di personalità con tratti paranoidi. Il percorso terapeutico si era tuttavia concluso tra il 2021 e il 2022.

Attualmente detenuta nel reparto psichiatrico del carcere di Bologna, la donna è stata sottoposta a una perizia nell’ambito di un incidente probatorio che ha riconosciuto un vizio parziale di mente, riconducibile a un grave disturbo paranoide di personalità, accompagnato da alcuni tratti borderline.