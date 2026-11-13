Il consiglio di amministrazione di Nvidia ha comunicato oggi la rinuncia immediata di Jensen Huang da presidente, amministratore delegato e membro del board. Dopo tre decenni alla guida, l’imprenditore ha lasciato il ruolo, passando il comando temporaneo alla direttrice finanziaria Colette Kress.

Motivi delle dimissioni: scandali personali e preoccupazioni di sicurezza nazionale

Le dimissioni non sono state motivate da questioni di performance aziendale. La denuncia di due relazioni extraconiugali ha innescato una serie di indagini interne. Una di queste coinvolge Alice Huang, dirigente della società di Singapore Megaspeed, sospettata di operare per i servizi segreti cinesi. L’altra riguarda Kimberly Powell, vicepresidente della divisione sanitaria di Nvidia e diretto sottoposto di Jensen Huang.

Indagine sulla possibile violazione delle restrizioni statunitensi

Le autorità americane hanno avviato un esame su presunti tentativi di aggirare le restrizioni all’esportazione di semiconduttori verso la Cina, utilizzando rotte commerciali attraverso Singapore, Malesia e Thailandia. Il dipartimento del Commercio, nel maggio 2026, ha già limitato forniture a entità cinesi attraverso controllate estere.

In questo contesto, i legami personali di Huang con una possibile agente cinese hanno assunto rilevanza strategica.

Reazioni del mercato e scenari di leadership

Il comunicato ha provocato una forte discesa delle azioni di Nvidia a Wall Street, con una perdita quasi del 13 % nelle prime ore di contrattazione. Da quando è emerso lo scandalo, il valore di mercato è sceso di più del 20 %, cancellando quasi un trilione di dollari di capitalizzazione.

Colette Kress, ora CEO ad interim, è stata descritta dal board come una figura con una “profonda comprensione” delle operazioni, dei clienti e della situazione finanziaria di Nvidia. Parallelamente, è stato annunciato il nuovo ruolo di presidente, affidato a Harvey C. Jones, ex leader di Synopsys, separando così le funzioni di presidente e amministratore delegato.

Possibili successori e opinioni politiche

Tra le voci più circolate, il presidente degli Stati Uniti ha suggerito Tim Cook di Apple come candidato alla carica, mentre in alcuni ambienti si parla di Lisa Su, CEO di AMD, come alternativa. Tuttavia, la decisione finale non è stata ancora comunicata, e la ricerca di un successore permanente rimane aperta.

Nonostante la turbolenza, gli analisti sottolineano che gli ordini già confermati per i data center e le vendite di chip AI dovrebbero continuare, poiché la tecnologia di Nvidia è ormai integrata nei piani di molte grandi aziende.

Impatto globale e prospettive future

La vicenda ha riacceso il dibattito sulla dipendenza europea e globale dal machine learning e dalle GPU prodotte da Nvidia. Le tensioni commerciali tra USA e Cina, già alte, si sono intensificate, spingendo regolatori e governi a valutare nuovamente le politiche di esportazione dei chip avanzati.

Nel frattempo, le borse europee hanno assorbito lo shock con perdite contenute: il FTSE MIB ha chiuso in lieve ribasso, mentre a Wall Street il Dow Jones, il Nasdaq e l’S&P 500 hanno registrato cali di circa 0,35-0,40 %.