Una sparatoria a Logan Circle ha provocato l’uomo più grave, ferito gravemente e tre feriti più lievi, mentre le forze speciali e le autorità hanno attivato protocolli di sicurezza nella zona più vicina alla Casa Bianca.

Intorno alle ore 15 di questo pomeriggio, il quartiere Logan Circle di Washington è stato teatro di una violenta sparatoria. Un uomo ha aperto il fuoco all’interno della palestra Vida Fitness, colpendo una persona che è deceduta sul colpo, un’altra riportando ferite critiche e tre ulteriori con ferite meno gravi. Dopo l’attacco, il sospetto si è rifugiato in un appartamento al settimo piano di un edificio sulla 15th Street, dove è stato circondato da unità SWAT.

La risposta delle autorità è stata immediata: decine di veicoli di polizia hanno isolato l’area compresa tra la 15th Street e la Rhode Island Avenue. La zona è stata chiusa al traffico, i residenti sono stati invitati a shelter in place – ossia a rimanere al sicuro nelle loro case – e le scuole del distretto hanno ricevuto l’ordine di entrare in stato di allerta, con divieto di ingresso o uscita dai campus scolastici.

L’attacco e le vittime

Le prime testimonianze indicano che l’assalitore, descritto come un uomo di corporatura robusta con pantaloncini grigi, ha colpito per la prima volta i clienti della palestra, provocando il decesso di una persona e il ricovero in condizioni critiche di un’altra. Altri tre individui hanno riportato ferite non letali, ma sufficienti a richiedere cure mediche.

Un Whole Foods situato nello stesso isolato è stato evacuato insieme a ristoranti e privati residenti, generando un forte senso di panico nella zona.

Negoziazione e conclusione tragica

Le forze dell’ordine hanno instaurato un dialogo con il sospetto per più di un’ora. Durante le trattative, il negoziatore ha mantenuto la comunicazione telefonica, tentando di persuadere l’uomo a deporre le armi. Alla fine, il sospetto è stato ritrovato morto al settimo piano con una ferita da colpo d’arma da fuoco singolo alla testa, probabilmente autoinflitta al termine della trattativa.

Intervento delle forze dell’ordine

L’unità SWAT è intervenuta prontamente, raggiungendo il settimo piano e neutralizzando la minaccia. L’operazione è proseguita per circa un’ora, durante la quale gli agenti hanno effettuato un perlustrazione approfondita dell’appartamento e hanno garantito l’evacuazione sicura dei civili presenti nelle immediate vicinanze. L’azione ha richiesto l’impiego di attrezzature tattiche avanzate e il coordinamento con le forze di Polizia di Washington, che hanno messo in atto protocolli di emergenza senza precedenti a pochi chilometri dalla Casa Bianca.

Rafforzamento della sicurezza nella capitale

Il proximity della sparatoria alla Casa Bianca (circa un chilometro e mezzo) ha spinto le autorità federali ad aumentare la presenza di sicurezza nella zona. Guardie del Corpo dei Marines e unità di pattuglia hanno intensificato i controlli, creando un effetto deterrente per eventuali ulteriori minacce. La decisione è stata comunicata alle autorità locali, che hanno iniziato a monitorare costantemente la situazione per garantire la protezione dei rappresentanti governativi e dei cittadini.

Impatto sulla comunità e misure di contenimento

Il comando di emergenza ha richiesto a tutti i residenti dei quartieri adiacenti di cercare riparo e non uscire finché la zona non fosse stata dichiarata sicura. Le scuole del Distretto di Columbia sono state messe in stato di allerta, con blocco di ingressi e uscite e continuazione delle lezioni in modalità contenuta. Inoltre, le strade principali sono state chiuse al traffico, provocando congestioni e richiedendo deviazioni per gli automobilisti.

Nel complesso, l’incidente ha lasciato un bilancio di una morte, una persona in condizioni critiche e tre feriti meno gravi, ma ha anche evidenziato la prontezza delle forze dell’ordine di Washington nell’affrontare situazioni di attacco attivo. Le autorità hanno sottolineato l’importanza di procedure di crisi ben strutturate e della collaborazione tra agenzie federali e locali per limitare le conseguenze di simili tragedie.