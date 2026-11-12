E' morto Toni Capuozzo, reporter di guerra del Tg5

(Adnkronos) - E' morto Toni Capuozzo. Il giornalista, 77 anni, è deceduto oggi, 12 novembre. Recentemente aveva reso nota la sua battaglia contro un tumore. A lungo volto e firma delle testate giornalistiche del gruppo Mediaset, era stato vicedirettore del Tg5 fino al 2013 e inviato di guerra. Il...

(Adnkronos) – E’ morto Toni Capuozzo. Il giornalista, 77 anni, è deceduto oggi, 12 novembre. Recentemente aveva reso nota la sua battaglia contro un tumore. A lungo volto e firma delle testate giornalistiche del gruppo Mediaset, era stato vicedirettore del Tg5 fino al 2013 e inviato di guerra.

Il 23 ottobre, meno di un mese fa, Capuozzo aveva pubblicato un post sui social: “Amo abbastanza la privacy e trovo abbastanza insopportabile il pettegolezzo sanitario da farmi dire senza esitazione: si, ho un tumore.

Proverò ad affrontarlo come sono capace, con l’aiuto dei medici e tanti piccoli e grandi affetti. Tra le cose lasciate a metà i conti per il funerale di Alla. I conti con la mia vita li ho fatti senza saperlo nel podcast di Luca Zaia, il Fienile”.

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