Mercoledì 11 novembre, a livello nazionale, è stato diffuso un allarme di presunta presenza di ordigni esplosivi in circa 6 mila istituti scolastici. Una mail anonima, firmata da un ipotetico leader del Vilayat di Misoginistan, ha inondato le caselle delle scuole con la minaccia di un “potente ordigno” e una dichiarazione di genocidio contro gli italiani.

Le segnalazioni hanno coinvolto 6 300 scuole, provocando l’evacuazione di aule, la chiusura temporanea dei cortili e un’intensa operatività delle forze dell’ordine. Nonostante la mole delle comunicazioni, nessun ordigno è stato individuato nelle strutture ispezionate.

Allarme bomba diffuso nelle scuole italiane

Al circa 10 del mattino, la mail anonima è stata recapitata a migliaia di istituti con il messaggio: “Siamo venuti per annientarvi.

Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani”. Il mittente si è presentato come Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan, e ha affermato che una bomba era nascosta nella vettura del primo ministro.

Dettagli della mail e risposta delle autorità

Le forze di polizia hanno avviato immediatamente controlli in ogni scuola indicata, senza però reperire alcun materiale esplosivo.

L’evento ha scatenato una diffusa strategia della tensione, secondo le osservazioni di alcuni studenti, i quali hanno organizzato un presidio contro quella che definiscono “una mossa per fermare la mobilitazione”.

Reazioni istituzionali: Valditara, Meloni, Conte

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, intervenuto su Rete4 durante il programma “10 minuti” condotto da Nicola Porro, ha dichiarato: “Vorrei tranquillizzare tutti perché allo stato non vi è alcun motivo di allarme. Le scuole saranno tutte regolarmente aperte. A scuola si va senza problemi”. Ha inoltre elogiato la compositezza di dirigenti e docenti nella gestione dell’evacuazione.

La premier Giorgia Meloni, nella sua comunicazione video, ha ribadito l’assenza di pericoli concreti: “Non ci faremo fermare dalla paura”. Ha sottolineato che anche Regno Unito e Irlanda hanno vissuto situazioni analoghe senza scoprirne ordigni, e ha citato un recente caso di false segnalazioni aeree in Europa.

Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha commentato su “Cinque minuti” di Rai1 che la giornata ha generato “angoscia collettiva” per famiglie e bambini, chiedendo informazioni chiare e certe da parte del governo. Ha annunciato la sua partecipazione alla riunione di Palazzo Chigi convocata dalla premier.

Misure di sicurezza e incontri a Palazzo Chigi

In risposta all’emergenza, la premier ha indetto un vertice d’urgenza a Palazzo Chigi dalle ore 16:00 alle 17:30, coinvolgendo i vicepresidenti del Consiglio Matteo Salvini e Antonio Tajani, i ministri dell’Interno Matteo Piantedosi e della Difesa Guido Crosetto, nonché il sottosegretario Alfredo Mantovano. Hanno partecipato anche i vertici dell’Intelligence e dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

Durante l’incontro, è stata confermata la decisione di mantenere aperte le scuole il giorno successivo, in assenza di evidenze di pericolo reale. Meloni ha inoltre esteso l’invito ai leader dell’opposizione, tra cui Elly Schlein del PD, Edoardo Ziello di Futuro Nazionale e Angelo Bonelli dell’AVS, per garantire trasparenza e coordinamento.

Il Copasir è stato menzionato come organismo deputato per le informazioni riservate di intelligence, pronto a gestire eventuali notizie sensibili. Il ministro della Difesa ha assicurato che le forze dell’ordine continueranno a verificare ogni segnalazione con tempestività.

Le autorità hanno ribadito che il tentativo di creare panico è stato sventato grazie alla prontezza delle forze di polizia, alle procedure di evacuazione e alla collaborazione tra governo e agenzie di sicurezza. La riapertura delle scuole è confermata per domani, con l’invito a non cedere alla paura generata da comunicazioni false.