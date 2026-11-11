Alle prime ore della mattina una mail anonima è stata inviata a più di sei migliaia di istituti scolastici, scatenando l’allarme bomba in quasi tutti gli istituti statali italiani, pari a 7.400 scuole. Il messaggio, firmato con un nome fittizio, contiene minacce di tipo genocida e descrive l’inserimento di un ordigno in un sacchetto di plastica con innesco a distanza.

La posta è giunta a scuole primarie, secondarie e asili, ma le scuole paritarie e i CPIA non sono state interessate dal circolare.

Diffusione della mail e reazioni immediate

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha confermato che seimila scuole hanno ricevuto il messaggio, facendo scattare l’evacuazione di centinaia di classi. Le forze dell’ordine hanno proceduto con le consuete verifiche, facendo entrare gli artificieri nei corridoi e nelle aule per garantire l’assenza di materiale esplosivo.

Nei casi più critici, studenti e personale sono stati rimandati a casa, creando notevoli disagi per le famiglie, soprattutto di quelle con bambini in età prescolare.

Operazioni di evacuazione su tutto il territorio

Le evacuazioni hanno interessato città come Milano, Roma, Napoli, Pescara, Bergamo e molte altre. A Roma, ad esempio, diversi istituti del quartiere Tuscolano sono stati svuotati, mentre a Napoli l’allerta ha riguardato il comprensorio Foscolo-Oberdan, la scuola dell’infanzia Vanvitelli e la primaria Sarra-Monti.

In Lombardia, anche scuole superiori di Modena, Vignola e Sassuolo hanno dovuto chiudere momentaneamente le porte, con gli studenti rientrati solo dopo i controlli.

Ritrovo istituzionale a Palazzo Chigi

Nel pomeriggio la premier Giorgia Meloni ha convocato un vertice urgente a Palazzo Chigi per confrontare le indagini con i vertici dell’intelligence, dell’Agenzia per la cybersicurezza Nazionale e i ministri della Difesa Guido Crosetto e dell’Interno Matteo Piantedosi. Al tavolo sono intervenuti anche i vicepresidenti del Consiglio, Matteo Salvini e Antonio Tajani, nonché il sottosegretario Alfredo Mantovano. La premier ha sottolineato: “Non permetteremo a una mail anonima di decidere il calendario scolastico dei nostri figli”, aggiungendo che non c’è alcun elemento che indichi un pericolo concreto.

Prospettive investigative

Le forze di polizia postale hanno rintracciato l’origine della mail in un profilo compromesso dell’Università Daye di Taiwan, ipotizzando il coinvolgimento di una ex studentessa vittima di hacking. Alcune indagini indicano possibili collegamenti con precedenti allarmi su aerei europei, dove lo stesso pseudonimo “Mikhail Andropov” era stato usato. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha definito la vicenda una strategia di terrore finalizzata a creare caos e paura, prevedendo ulteriori tentativi. Il ministro Valditara ha ribadito che il rischio concreto è inesistente e ha promesso di intensificare gli investimenti nella sicurezza delle scuole.

Domani le scuole resteranno aperte; le autorità assicurano che ogni segnalazione sarà verificata singolarmente, mentre le indagini proseguono per identificare i responsabili e impedire nuovi allarmi.