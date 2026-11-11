Maltempo alla Spezia, esonda il torrente Lagora: allagamenti anche a Sarzana e Lerici, strade chiuse e scuole sospese per l'allerta arancione.

Forti temporali e allagamenti stanno interessando la provincia di La Spezia, dove il maltempo ha provocato diverse situazioni critiche nel corso del pomeriggio. Le precipitazioni intense, arrivate durante l’allerta meteo gialla diramata da Arpal, hanno messo in difficoltà il capoluogo e numerose località dell’estremo levante ligure. La situazione più delicata si è registrata alla Spezia, dove il torrente Lagora è esondato, invadendo strade, cortili e locali al piano terra.

Le conseguenze delle piogge si sono fatte sentire anche a Sarzana, Lerici e lungo la viabilità provinciale. In diverse zone il traffico è rimasto paralizzato, mentre il Comune della Spezia ha attivato il Centro operativo comunale per seguire l’evoluzione dell’emergenza. In vista di un nuovo peggioramento, per giovedì 12 novembre è stata inoltre diramata un’allerta arancione a partire dalle 6 del mattino.

Alla Spezia esonda il torrente Lagora: strade trasformate in fiumi

Nel capoluogo il torrente Lagora, che separa il centro storico dalla base navale, ha superato gli argini, provocando allagamenti in diverse aree della città. L’acqua ha invaso le strade, trasformandole in veri e propri fiumi, da viale Amendola fino alla zona dell’ospedale Sant’Andrea.

Disagi sono stati segnalati anche in corso Cavour, via Gramsci, via Veneto e nelle strade laterali. L’acqua è penetrata in fondi e cortili, raggiungendo anche via Chiodo e i giardini pubblici nelle vicinanze.

La viabilità ha subito pesanti ripercussioni. Il traffico è andato in difficoltà in numerosi punti, a partire dalla zona dell’Antoniana, dove confluiscono alcune delle principali direttrici di collegamento con il centro cittadino e con la variante dell’Aurelia, in prossimità di un centro commerciale.

Nelle zone periferiche è stata invece segnalata una situazione di attenzione per il livello dei canali Dorgia e Fossamastra. Per coordinare gli interventi e monitorare le criticità, l’amministrazione comunale ha disposto l’apertura del Centro operativo comunale.

Sarzana, Lerici e Val Graveglia: allagamenti e strade chiuse

Le precipitazioni hanno interessato anche il resto della provincia. Secondo i dati dell’Osservatorio meteo idrologico della Regione Liguria, alle 17 la cumulata giornaliera aveva raggiunto i 150 millimetri alla Spezia e i 180 millimetri a Sarzana.

Proprio a Sarzana sono stati segnalati allagamenti in alcuni sottopassi, diventati impraticabili. Problemi anche lungo la strada litoranea tra Lerici e San Terenzo, dove l’acqua ha invaso la carreggiata.

La situazione ha richiesto provvedimenti anche sulla viabilità provinciale: la strada provinciale 17 della Val Graveglia è stata interdetta al traffico in corrispondenza dei guadi sul torrente.

Giovedì allerta arancione: scuole chiuse alla Spezia

In considerazione delle previsioni e delle condizioni del territorio, per giovedì 12 novembre è stata emanata un’allerta meteo arancione con inizio alle 6 del mattino.

Alla Spezia il Comune ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Il provvedimento riguarda anche il polo universitario e il conservatorio.

Dopo le intense precipitazioni che hanno già provocato esondazioni, allagamenti e interruzioni stradali, resta alta l’attenzione sull’evoluzione del maltempo. Le autorità continuano a monitorare i corsi d’acqua e le zone più esposte, mentre la popolazione è chiamata a prestare particolare prudenza negli spostamenti.