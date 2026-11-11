Allerta rossa in Toscana il 12 novembre

Il bollettino emesso mercoledì 11 novembre 2026 alle 15:40 segnala che le scuole sono state chiuse in diversi comuni della Toscana per la giornata di mercoledì 11 novembre 2026, come riportano i quotidiani locali.

Nel dettaglio, il bollettino di criticità della Protezione Civile indica per oggi, mercoledì 11 novembre, un livello massimo arancione: non ci sono zone rosse; 11 zone sono in arancione e 8 in gialla.

Le regioni segnalate in arancione per la giornata odierna sono Emilia-Romagna e Toscana, mentre la Liguria risulta in gialla.

Per domani, giovedì 12 novembre, il bollettino alza il livello massimo a rosso: sono indicate 3 zone in rosso, 14 in arancione e 48 in gialla. La Toscana figura tra le regioni in rosso per la giornata di giovedì 12 novembre; Emilia-Romagna e Liguria risultano in arancione domani.

In Toscana sono specificate tre zone in rosso: Lunigiana (idrogeologico rossa, idraulico arancione, temporali gialla), Reno (idrogeologico rossa, temporali gialla) e Serchio-Garfagnana-Lima (idrogeologico rossa, idraulico arancione, temporali gialla).

Il bollettino individua tre tipologie di rischio: idrogeologico (frane, ruscellamento, piccoli corsi d’acqua), idraulico (piene dei fiumi maggiori) e temporali (rovesci forti, fulmini, grandinate, raffiche), e segnala che gli effetti connessi a queste criticità possono manifestarsi nelle aree con i livelli indicati.

Sul territorio, il Comune di Forte dei Marmi ha pubblicato un avviso che segnala codice arancione emesso dal Centro Funzionale della Regione Toscana, come riporta il Comune di Fortedeimarmi. Secondo la stampa locale, la parte nord-occidentale della regione risulta coinvolta, con particolare riferimento alle province di Massa Carrara e Lucca e a porzioni delle province di Pistoia e Prato, inclusa la Valle del Reno.

La cronaca locale segnala nelle ultime ore fenomeni intensi con pioggia abbondante e fiumi in piena in alcune aree costiere e interne della Toscana, come riferito dalla stampa.

Possibili sviluppi

In base a quanto indicato dal bollettino, nelle aree segnalate in rosso e arancione possono verificarsi criticità legate a frane, piene dei corsi d’acqua e temporali intensi; domani la concentrazione di allerte è maggiore in Toscana rispetto a oggi.

Cosa fare: evitare sottopassi, scantinati e garage interrati; non sostare vicino a fiumi e torrenti e non attraversare strade allagate; durante i temporali stare lontani da zone esposte e alberi isolati; mettere al sicuro gli oggetti su balconi e terrazzi. Per le emergenze chiamare il 112 e seguire gli aggiornamenti della Protezione Civile e del Comune.

Dati: Dipartimento della Protezione Civile – Bollettino di criticità idrogeologica e idraulica, bollettino emesso 11 novembre 2026 alle 15:40 (licenza CC BY 4.0). Il bollettino è una previsione di criticità per zone di allerta: le misure locali sono decise da Regioni e Comuni.