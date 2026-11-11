Si allarga l’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bambino deceduto dopo un trapianto di cuore fallito all’ospedale Monaldi di Napoli. Altri due sanitari sono finiti nel registro degli indagati: sotto la lente degli inquirenti il trasporto dell’organo da Bolzano e l’utilizzo del ghiaccio secco. Salgono così a nove le persone coinvolte nell’indagine.

Morte di Domenico Caliendo: l’incidente probatorio e il confronto sulle scelte mediche

Intanto, il procedimento entra in una fase importante sul fronte degli approfondimenti medico-legali. Giovedì 12 e venerdì 13 novembre, al Tribunale di Napoli, sono previsti l’esame e il controesame dei consulenti nominati dal gip Mariano Sorrentino nell’ambito dell’incidente probatorio.

La perizia, depositata a settembre, prende in considerazione sia le condizioni del cuore malato del bambino sia quelle dell’organo arrivato da Bolzano, oltre alle decisioni terapeutiche adottate dopo il primo intervento.

Come riportato da Napoli Today, tra gli aspetti al centro del confronto figura anche l’eventuale ricorso al Berlin Heart, un dispositivo di assistenza cardiaca che, secondo la ricostruzione del legale della famiglia, Francesco Petruzzi, sulla base degli esiti peritali, avrebbe potuto offrire a Domenico la possibilità di arrivare a un secondo trapianto con maggiori probabilità di sopravvivenza.

Una valutazione contestata dalle difese dei medici coinvolti. In particolare, gli avvocati del cardiochirurgo Guido Oppido hanno sostenuto che dalla perizia emergerebbe la correttezza della condotta chirurgica rispetto alle regole della pratica medica.

Morte di Domenico Caliendo, altri due indagati: l’inchiesta sale a nove persone

Nuovi sviluppi nell’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, deceduto il 21 febbraio 2026 dopo un trapianto di cuore fallito all’ospedale Monaldi di Napoli. Nel registro degli indagati sono finite altre due persone in servizio nella struttura sanitaria di Bolzano, dove era stato prelevato l’organo destinato al bambino. Come riportato da Rai News, la nuova iscrizione riguarda una coordinatrice e un operatore socio-sanitario dell’ospedale altoatesino.

I due sarebbero coinvolti nella fornitura del refrigerante utilizzato dall’équipe arrivata da Napoli per effettuare l’espianto il 23 dicembre 2025. Secondo la ricostruzione investigativa, i sanitari partenopei non avrebbero avuto a disposizione una quantità sufficiente di materiale refrigerante per affrontare il viaggio di ritorno. Da qui il ricorso al ghiaccio secco, a base di anidride carbonica, fornito dalla struttura di Bolzano. L’organo sarebbe stato collocato in un contenitore considerato non conforme alle linee guida e successivamente riempito con il refrigerante. Le temperature particolarmente basse raggiunte al suo interno avrebbero provocato danni irreversibili al muscolo cardiaco, condizioni che sarebbero state riconosciute soltanto una volta arrivati a Napoli.

I due operatori sanitari risultano indagati come atto dovuto e dovrebbero essere ascoltati nei prossimi giorni dalla Procura partenopea per chiarire il loro contributo nella gestione del materiale utilizzato per il trasporto. Con queste nuove iscrizioni, il numero complessivo delle persone coinvolte nell’inchiesta sale a nove. Nonostante le condizioni dell’organo, il trapianto venne comunque eseguito al Monaldi. Domenico rimase ricoverato nella struttura napoletana fino al decesso, avvenuto il 21 febbraio 2026.