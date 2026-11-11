Durante la seduta di Question Time tenutasi nella Camera dei Deputati, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha rivelato di essere stato oggetto di attacchi informatici particolarmente gravi. Il diplomatico ha dichiarato che, oltre a una taglia posta sulla sua testa, gli aggressori hanno esteso lo stesso ordine anche ai membri più giovani della sua famiglia, minacciando direttamente i minori.

Questa confessione ha sorpreso i presenti, facendo emergere un quadro preoccupante di sicurezza digitale che coinvolge direttamente le istituzioni di governo.

Il ministro Tajani denuncia le minacce informatiche contro la sua famiglia

Tajani, rispondendo alle domande dei parlamentari, ha affermato: “Io stesso sono stato vittima di attacchi informatici, anche mettendo una taglia su di me.

Nella giornata di oggi ho ricevuto ulteriori intimidazioni, che non hanno risparmiato alcun componente della mia famiglia, compresi i minori, anche su di loro è stata messa la stessa taglia che mi riguarda.” Il tono del ministro, sebbene fermo, ha tradito l’ansia per una minaccia che supera il semplice crimine informatico per toccare il nucleo della vita privata di un rappresentante istituzionale.

Contesto del Question Time alla Camera dei Deputati

La sessione, trasmessa in diretta televisiva, ha coinvolto anche altri membri del governo italiano, tra cui i ministri Luca Ciriani, Alessandro Giuli e Andrea Abodi. Oltre ai temi di politica interna, sono stati discussi argomenti di rilevanza internazionale come le sanzioni verso i coloni israeliani, l’apertura dei valichi per gli aiuti umanitari a Gaza e le recenti decisioni del G7 a Parigi sulle minacce ibride. In questo scenario, l’intervento di Tajani ha spostato la lente di ingrandimento sulle sfide della sicurezza cibernetica per le istituzioni italiane.

Ripercussioni sulla sicurezza nazionale e risposte istituzionali

Il ministro ha sottolineato che gli attacchi subiti non rappresentano un episodio isolato, ma una tendenza globale di pressione su figure politiche e diplomatiche. Ha richiamato l’attenzione sul ruolo della Farnesina e della sua Sala Cyber, istituita per monitorare e contrastare le minacce digitali. Tajani ha inoltre ricordato che il Governo Italiano sta potenziando le capacità di risposta, coordinandosi con le agenzie di intelligence e con i partner del Consiglio di sicurezza dell’UE per garantire la continuità dei servizi essenziali e la protezione dei dati personali dei cittadini.

Implicazioni per la democrazia e la società

Secondo le parole di Tajani, la minaccia informatica su di lui e sulla sua famiglia è sintomo di una più ampia guerra ibrida che mira a indebolire la fiducia nella democrazia. Il ministro ha avvertito che «una minaccia per la democrazia è una minaccia per tutti i cittadini», evidenziando la necessità di un impegno collettivo per difendere le istituzioni da attori maligni. Ha inoltre chiesto una maggiore collaborazione tra settore pubblico e privato per sviluppare tecnologie di difesa avanzate e per formare esperti capaci di gestire scenari di emergenza digitale.

L’intervento di Tajani ha messo in luce una realtà spesso trascurata: le minacce cibernetiche non si limitano a dati sensibili, ma possono colpire direttamente le persone al centro del potere, includendo anche i loro familiari più vulnerabili. La risposta istituzionale, già in corso, punta a rafforzare la resilienza della Farnesina e a garantire che la democrazia italiana rimanga protetta da questa nuova frontiera del conflitto.