Maltempo, scuole chiuse per allerta meteo giovedì 12 novembre: l'elenco dei Comuni

(Adnkronos) - La tempesta atlantica in arrivo sull'Italia entra nel vivo. Domani, giovedì 12 novembre, è previsto maltempo soprattutto sulle regioni tirreniche, con pioggia anche abbondante e fenomeni estremi. La Protezione civile ha già diramato nel suo ultimo bollettino allerta meteo rossa sul...

(Adnkronos) – La tempesta

atlantica in arrivo sull’Italia entra nel vivo. Domani, giovedì 12 novembre, è previsto maltempo soprattutto sulle regioni tirreniche, con pioggia anche abbondante e fenomeni estremi. La Protezione civile ha già diramato nel suo ultimo bollettino allerta meteo rossa sulla parte settentrionale della Toscana (Serchio-Garfagnana-Lima, Lunigiana, Reno) e allerta arancione sulla Liguria.

Per questo, molti sindaci stanno firmando in queste ore ordinanze per tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado per motivi di sicurezza. Ecco, di seguito, l’elenco dei comuni interessati regione per regione.

Scuole chiuse domani giovedì 12 novembre in numerosi comuni della Toscana, dove, a seconda dei settori, è stata diramata dalla Protezione civile allerta meteo arancione o rossa.

Tra questi si segnalano: Carrara, Massa, Aulla, Bagni di Lucca, Bagnone, Barga, Borgo a Mozzano, Buggiano, Casola, Comano, Coreglia, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Massa e Cozzile, Montecatini Terme, Pescaglia, Pescia, Pieve Fosciana, Podenzana, Pontremoli, Seravezza, Stazzema, Tresana, Uzzano, Villafranca e Zeri. L’elenco è in aggiornamento e altri comuni potrebbero decidere di sospendere le lezioni domani.

Domani, giovedì 12 novembre, le scuole resteranno chiuse anche in alcuni comuni della Liguria, per la quale è stata diramata allerta meteo arancione. Precisamente a Casarza Ligure, Chiavari, La Spezia, Sestri Levante, Santo Stefano di Magra, Santa Margherita Ligure.

Come ha spiegato l’esperto del Cnr Giulio Betti all’AdnKronos, tra giovedì 12 e venerdì 13 novembre si sentirà il passaggio della famosa tempesta Charles “che dapprima colpirà la Spagna e il Portogallo con piogge estreme, forti venti anche a 100km orari e poi si sposterà verso la Francia. La coda di questa perturbazione tra giovedì e venerdì porterà piogge molto abbondanti su tutta l’Italia settentrionale e su tutte le regioni tirreniche peninsulari, quindi dalla Toscana fino alla Campania e poi anche la Calabria Tirrenica, mentre resteranno ai margini per via dei venti tutte le regioni adriatiche e la Sicilia. Anche la Sardegna sarà interessata da piogge abbondanti”.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)