Stacy Keach è morto: la vita tra cinema, Shakespeare e un drammatico arresto

Stacy Keach è morto: la vita tra cinema, Shakespeare e un drammatico arresto

Stacy Keach è scomparso a 85 anni: la sua storia spazia dal teatro shakespeariano a Mike Hammer, passando per un arresto che ha segnato la sua carriera.

Il 10 novembre 2026 la scena internazionale ha dovuto salutare Stacy Keach, attore statunitense naturalizzato polacco, scomparso nella sua abitazione di Magdalenka a causa di una grave insufficienza cardiaca. La notizia è stata confermata dalla moglie, Malgosia Tomassi, che ha ricordato il marito come un vero guerriero capace di fronteggiare le avversità con coraggio.

Oltre al ruolo più noto di Mike Hammer, la vita di Keach è stata attraversata da trame teatrali, cinematografiche e personali che meritano di essere raccontate.

Le radici teatrali: da Shakespeare al Hall of Fame

Cresciuto a Savannah, in Georgia, il 2 giugno 1941 in una famiglia di attori – suo padre, Stacy Keach Sr., era regista, e sua madre, Mary Cain Peckham, recitava – Keach ha iniziato a muoversi sul palcoscenico già all’età di quattro anni.

Dopo aver conseguito la laurea all’Università di Berkeley, ha frequentato la Yale School of Drama e, grazie a una borsa Fulbright, si è perfezionato alla London Academy of Music and Dramatic Art. Il teatro è stato il suo primo grande amore: ha interpretato Re Lear, Amleto, Macbeth e Riccardo III a Broadway, ricevendo una nomination al Tony per il ruolo di Buffalo Bill nella produzione Indians.

Nel 2015 è stato inserito nella American Theatre Hall of Fame, e persino durante la pandemia ha portato il suo Lear su Zoom, dimostrando una versatilità rara.

Mike Hammer e la crisi del 1984: un punto di svolta

Il pubblico globale ha conosciuto Keach soprattutto come il duro detective privato Mike Hammer, protagonista della serie televisiva prodotta dalla CBS a partire dal 1984. Il personaggio, nato dalla penna di Mickey Spillane, incarna l’archetipo del gumshoe cinico e intraprendente. Tuttavia, proprio mentre la serie decollava, nel aprile dello stesso anno Keach è stato fermato all’aeroporto di Heathrow con della cocaina. Si è dichiarato colpevole e ha scontato sei mesi nel carcere di Reading, un episodio che l’attore stesso ha definito il “punto più basso” della sua vita. Durante la sua assenza, l’attore Rich Little ha doppiato la voce narrante di Hammer per completare tre puntate rimaste incomplete. Dopo la detenzione, Keach ha raccontato la sua esperienza in università e centri di recupero, arrivando persino a testimoniare davanti al Congresso americano.

Ritorno davanti alla telecamera

Il ritorno di Keach sulla piccola schermata avvenne nel 1986 con The New Mike Hammer, che è rimasto in onda fino al 1987. Nonostante la serie non abbia mai vinto un Golden Globe, Keach ha ricevuto una nomination nel 1985 per la recitazione di Hammer. Il premio più importante è arrivato quattro anni più tardi, quando ha interpretato lo scrittore Ernest Hemingway nella miniserie omonima, guadagnandosi il Golden Globe del 1989 e una nomination all’Emmy.

Una filmografia variegata e gli ultimi capitoli

Parallelamente alla televisione, Keach ha costruito una solida carriera cinematografica. Il debutto sul grande schermo è avvenuto nel 1968 con The Heart Is a Lonely Hunter, ma è stato il ruolo di Billy Tully in Fat City (1972) di John Huston a dare rilievo al suo talento. Successivamente ha recitato in I duellanti, Il grande attacco di Umberto Lenzi (1978), La montagna del dio cannibale di Sergio Martino (1978) e nel western I cavalieri dalle lunghe ombre (1980) di Walter Hill, un film che riunì fratelli reali (Keach, James Keach, Carradine, Quaid, Guest). Negli anni ’90 e 2000 ha partecipato a American History X, Fuga da Los Angeles, Nebraska (candidato all’Oscar) e Sin City. Nella serie Prison Break (2005-2007) ha interpretato Henry Pope, direttore del penitenziario di Fox River; la sua esperienza reale di sei mesi in prigione inglese ha fornito una base di autenticità al personaggio.

Problemi di salute e ultimo addio

La salute di Keach è stata spesso messa a dura prova: nel 2009 ha subito un lieve ictus e, nel giugno 2017, ha avuto un infarto sul palco di Chicago mentre recitava Hemingway in uno spettacolo intitolato Pamplona. L’episodio ha obbligato all’annullamento delle serate successive. Nonostante questi ostacoli, l’attore ha continuato a lavorare fino a poco prima della sua morte. La sua cittadinanza polacca, ottenuta nel 2015, riflette il legame personale con sua moglie Malgosia Tomassi, attrice e modella di origine polacca, con cui si è sposato nel 1986 dopo tre matrimoni precedenti. Dal loro matrimonio sono nati due figli, Shannon e Karolina.

L’addio a Stacy Keach segna la fine di una carriera che ha attraversato più di cinque decenni, passando da classici shakespearian a icone televisive, da ruoli cinematografici di culto a testimonianze di vita reale. La sua eredità rimane viva nei palcoscenici, nei set televisivi e nella memoria di chi lo ha ammirato per il suo talento, la sua resilienza e la sua capacità di reinventarsi.