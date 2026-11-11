Nel pomeriggio del 11 novembre 2026 la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha votato per bloccare la procedura di impeachment contro il segretario alla Difesa Pete Hegseth. La decisione, presa con 211 voti contrari e 204 a favore, ha fermato per ora le accuse sollevate dal deputato repubblicano Thomas Massie, evitando un possibile processo di destituzione.

Il voto alla mozione: 211 contro 204

Il risultato della votazione riflette una netta divisione tra le due fazioni: tutti i repubblicani, tranne Massie, hanno sostenuto il rinvio, mentre i democratici hanno votato all’unanimità per procedere. Il conteggio di 211 voti contrari contro 204 favorevoli ha permesso di rimandare la risoluzione al Comitato Giustizia, dove il caso resterà sospeso fino alla fine dell’attuale legislatura.

Il ruolo del Comitato Giustizia

Il rinvio al Comitato Giustizia significa che la questione non verrà più dibattuta in aula, ma dovrà essere esaminata dalle commissioni competenti. Questo meccanismo è previsto dalle regole parlamentari per valutare la validità delle accuse prima di procedere a un eventuale giudizio formale.

Le otto accuse di Thomas Massie contro il segretario della Difesa

Il deputato Thomas Massie, originario del Kentucky, aveva presentato una risoluzione contenente otto capi d’accusa. Tra le più controverse vi erano l’avvio di una guerra non autorizzata contro l’Iran, gli attacchi alle imbarcazioni sospettate di traffico di droga nei Caraibi, l’intervento militare in Venezuela che ha portato all’arresto di Nicolás Maduro, e i bombardamenti in Yemen. Massie sostenne che Hegseth avesse abusato dei poteri conferiti dalla sua carica, violando il processo legislativo previsto dal Congresso.

Le difese di Hegseth

Il segretario della Difesa respinse tutte le accuse, affermando che le operazioni erano pienamente legittime e condotte nel rispetto del diritto internazionale. Hegseth sottolineò che le missioni in Iran e nei Caraibi erano il risultato di decisioni operative necessarie per proteggere la sicurezza nazionale.

Reazioni dei repubblicani e del presidente Trump

Il risultato del voto ha scatenato una celebrazione da parte del presidente Donald Trump, che ha utilizzato il suo canale social “Truth” per definire l’intervento dei democratici “miseramente fallito”. Trump ha inoltre definito Massie “un vero perdente” e ha elogiato Hegseth per i presunti successi in Venezuela, Iran e per i record di reclutamento delle forze armate. Il presidente ha affermato che l’esito del voto è una prova del sostegno al “grande patriota americano”.

La posizione dei democratici

Nonostante il risultato, i democratici hanno annunciato l’intenzione di tenere viva la questione. La rappresentante Alexandria Ocasio-Cortez ha dichiarato che, una volta insediato il nuovo Congresso a gennaio, il Partito democratico cercherà di riaprire le indagini su Hegseth, citando presunte irregolarità nella conduzione delle operazioni militari.

Prospettive per un eventuale nuovo iter di impeachment

Il futuro della vicenda dipenderà dalle elezioni di metà mandato e dal nuovo assetto del Congresso. Se i democratici otterranno la maggioranza in entrambe le camere, potrebbero presentare nuovamente la mozione di impeachment o avviare altre forme di accertamento. Nel frattempo, Hegseth rimane al timone del Pentagono, con la speranza di consolidare i risultati finora elogiati dalla Casa Bianca.

Possibili scenari

Tra gli scenari più probabili vi è la formazione di commissioni di inchiesta congiunte, capace di esaminare le otto accuse originali e valutare se vi siano elementi sufficienti per riaprire il caso. Altri osservatori temono che l’interessamento politico possa ostacolare una valutazione obiettiva, trasformando la questione in un nuovo campo di battaglia tra repubblicani e democratici.