Il voto della Camera ha sorpreso tutti: l'impeachment di Hegseth è stato fermato grazie a una serie di assenze democratiche.

Il impeachment contro il segretario alla Difesa Pete Hegseth è stato definitivamente respinto dalla Camera dei rappresentanti. Il risultato, 211 voti a favore dei repubblicani contro 204 per i democratici, ha segnato una piccola ma significativa vittoria per il partito di Donald Trump, che ha definito il voto una “assoluzione di un grande patriota americano”.

Assenze democratiche e la dinamica del voto

Il conteggio finale è stato fortemente influenzato dalle undici assenze tra i ranghi dei democratici, tra cui la ex speaker Nancy Pelosi. Molti hanno giustificato la loro mancanza con problemi di traffico a Washington dovuti a un incidente stradale. Senza queste assenze, la mozione di impeachment avrebbe potuto superare la soglia necessaria per passare alla fase successiva.

Le accuse di Thomas Massie e il percorso legislativo

Le imputazioni, presentate dal repubblicano Thomas Massie del Kentucky, comprendono otto articoli che puntano a violazioni costituzionali relative a conflitti in Iran, Venezuela, Yemen e operazioni contro presunti narcotrafficanti. Solo Massie, tra i repubblicani, ha votato a favore; tutti gli altri hanno sostenuto Hegseth. Dopo il rigetto in Camera, la proposta è stata inviata alla Commissione Giustizia, dove i repubblicani detenono la maggioranza e prevedono di archiviare la mozione.

Prospettive per il futuro democratico

Nonostante il risultato attuale, i democratici non hanno abbandonato l’idea di un nuovo tentativo. La deputata Alexandria Ocasio-Cortez ha dichiarato che, a partire da gennaio, quando il Congresso passerà a mani democratiche, la questione verrà riaperta. Tuttavia, per condannare Hegseth sarà necessario il consenso di due terzi del Senato, un ostacolo storicamente quasi insormontabile.

Tensioni interne al Partito Repubblicano

Nel frattempo, la leadership repubblicana sta vivendo una fase di confronto interno. Il vicepresidente J.D. Vance ha attribuito la sconfitta alle elezioni di medio termine alla guerra in Iran, mentre il segretario di Stato Marco Rubio e il governatore della Florida Ron DeSantis hanno espresso critiche più dure, insinuando eventuali dimissioni o un possibile distacco dall’attuale amministrazione. Ted Cruz ha paragonato la situazione al Watergate, denunciando l’aumento dei dazi doganali e il prolungarsi del conflitto iraniano. Nonostante ciò, Donald Trump ha ribadito il suo pieno supporto a Hegseth, definendolo “un ottimo lavoro” e promettendo di difenderlo a tutti i livelli.

Il ruolo di Hegseth e le implicazioni politiche

Durante una conferenza stampa al Pentagono, Hegseth ha definito la mossa di impeachment un attacco diretto a Trump e alle Forze Armate. Il suo operato, già criticato per la gestione della guerra in Medio Oriente, è ora sotto la lente di diverse commissioni d’inchiesta. Anche se l’impeachment è destinato a fallire, è quasi certo che Hegseth dovrà rispondere a interrogatori senatoriali e che le sue decisioni militari saranno soggette a un controllo più rigido nel nuovo panorama congressuale democratico.