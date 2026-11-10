Harry Potter torna al top, Lupin resta leader e nuove serie come Group 41 e The Blame si affacciano sul mercato streaming.

Le piattaforme di streaming in Italia hanno nuovamente offerto spunti interessanti per capire le preferenze del pubblico. Le classifiche settimanali di JustWatch, pubblicate il 9 novembre 2026, evidenziano come titoli di epoche differenti continuino a dominare l’attenzione degli utenti, mentre contemporaneamente emergono progetti ambiziosi destinati al mercato globale.

Le classifiche JustWatch: film, serie e contenuti gratuiti

Il documento di JustWatch raccoglie dati su ricerche, aggiunte alle watchlist e segnalazioni di visione, fornendo un indicatore di popolarità piuttosto che di reale audience. In questo contesto, tre categorie hanno catturato maggiormente l’interesse: film, serie televisive e contenuti gratuiti.

Harry Potter conquista il podio dei film

Il primo capitolo della saga magica, Harry Potter e la pietra filosofale, è salito di quattro posizioni fino a raggiungere la vetta.

A venticinque anni dall’uscita, il racconto del giovane mago continua a spingere gli spettatori verso le piattaforme digitali, dimostrando la capacità di un franchise di trasformarsi in patrimonio duraturo per l’industria dell’intrattenimento.

Lupin rimane il re delle serie TV

Tra le serie, Lupin ha confermato il suo primato per la seconda settimana consecutiva.

La produzione francese, capitanata da Omar Sy, narra le avventure di Assane Diop, un ladro gentiluomo ispirato al celebre personaggio di Arsenio Lupin. Il successo evidenzia la capacità delle produzioni europee di competere con i giganti americani nel contesto globale dello streaming.

Fight Club domina il catalogo gratuito

Nel segmento dei contenuti senza abbonamento, Fight Club ha mantenuto la prima posizione per la terza settimana di fila. Il cult diretto da David Fincher, con Brad Pitt e Edward Norton, dimostra come un film di cult status possa ritrovare nuova vita grazie alla distribuzione digitale, attirando nuovi spettatori anche a distanza di decenni dalla sua prima proiezione.

Le nuove produzioni che puntano al mercato globale

Oltre ai risultati delle classifiche, il panorama dello streaming è arricchito da due ambiziosi progetti: la serie true-crime Group 41 e il thriller britannico The Blame. Entrambe le produzioni sono state annunciate in contesti internazionali e mirano a conquistare un pubblico oltre i confini nazionali.

Group 41, la prima squadra asiatico-americana della DEA, diretto da Derek Tsang

L’annuncio, reso pubblico al Taiwan Creative Content Fest di Taipei, ha confermato che Derek Tsang, regista noto per Better Days e per gli episodi di 3 Body Problem, prenderà le redini della serie Group 41. La trama, basata su fatti reali, segue la prima unità di agenti asiatico-americani della Drug Enforcement Administration, evidenziando le dinamiche culturali all’interno di un’organizzazione tradizionalmente dominata da altre etnie.

Prodotta da Jonah Greenberg di Salty Pictures, la serie prevede dieci episodi e punta a un format capace di approfondire personaggi e contesto storico senza le limitazioni tipiche di un film. La scelta di Tsang garantisce una gestione narrativa attenta sia al lato poliziesco sia al valore identitario della storia.

The Blame, il crime britannico conquista gli acquirenti europei

Prodotta da Quay Street Productions per ITV, The Blame ha raggiunto un pubblico di 8,3 milioni di spettatori in Regno Unito, diventando la nuova serie drammatica più vista del 2026. Il thriller, ispirato al romanzo di Charlotte Langley, vede protagonisti Michelle Keegan e Douglas Booth nei panni di due detective alle prese con un omicidio che si dipana in un intricato labirinto di segreti e compromessi istituzionali.

Grazie a una strategia di distribuzione aggressiva, la serie ha firmato accordi con broadcaster di tutta Europa: SVT (Svezia), TV2 (Norvegia), RTV Slovenija (Slovenia), VTM (Belgio), RTÉ (Irlanda), NOS (Portogallo) e Pickbox (Balcani), oltre a piattaforme del Medio Oriente e della Nuova Zelanda. Il mancato acquisto da parte di un operatore statunitense, al momento, sottolinea la competitività del mercato globale, ma la domanda internazionale rimane elevata.

Le classifiche JustWatch mostrano come titoli storici possano ancora dominare, mentre al contempo le case di produzione investono in nuove narrazioni con prospettive internazionali. Il futuro dello streaming italiano e mondiale sembra quindi caratterizzato da un delicato equilibrio tra cataloghi legacy e contenuti originali pensati per attirare spettatori di diverse culture.