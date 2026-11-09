Nel contesto di una crescente ondata di attacchi informatici, la discussione sul finanziamento della cybersicurezza è diventata il fulcro di un acceso scontro politico. L’opposizione, guidata da figure come il senatore Enrico Borghi (Iv) e da esponenti del M5S, del Partito Democratico e di Più Europa, accusa il governo di ridurre le risorse destinate alla difesa digitale proprio mentre la minaccia si intensifica.

La disputa è emersa mentre il Senato valuta un disegno di legge che prevede la creazione di 1.200 specialisti militari cyber. Il provvedimento, sostenuto da una parte della maggioranza, intende rafforzare il ruolo delle forze armate nella protezione delle infrastrutture informatiche, ma il relatore ha introdotto un emendamento che, secondo Borghi, “togliere alle commissioni parlamentari la discussione e il controllo sull’allocazione delle risorse“.

Il senatore ha quindi invitato a una maggiore trasparenza anziché a una centralizzazione dei poteri.

Tagli al Fondo per la Strategia nazionale di cybersicurezza

Il centro-sinistra sottolinea che la Legge di bilancio 2025 ha operato una riduzione di 9,6 milioni di euro rispetto alla dotazione prevista e prevede ulteriori 15 milioni di euro di taglio per ogni anno dal 2026 al 2037.

Il Fondo, originariamente stanziato a 150 milioni di euro annui dal 2025 al 2037, doveva finanziarie interventi su infrastrutture critiche, pubbliche amministrazioni, autorità indipendenti e Regioni.

Oltre a questi ribassi, la legge del 9 maggio 2025 ha ulteriormente ridotto il Fondo per la gestione della cybersicurezza: 1 milione di euro per il 2025, 4 milioni per il 2026 e 5 milioni annui dal 2027 in poi. Il risultato, secondo i critici, è una contraddizione evidente rispetto alle dichiarazioni di potenziamento delle capacità di difesa.

Le accuse dei leader di opposizione

Giuseppe Conte, presidente del M5S, ha definito le scelte governative un “definanziamento della cybersicurezza” e ha accusato il governo di destinare 14 miliardi di euro a armi e equipaggiamenti tradizionali, lasciando la difesa digitale a bocca asciutta. La ministra Beatrice Lorenzin ha chiesto un “spostamento delle risorse dalle armi alla cybersicurezza“, focalizzandosi in particolare sulla protezione di ospedali e altre infrastrutture essenziali.

Riccardo Magi, segretario di Più Europa, ha sottolineato che l’Italia è “sotto attacco hacker” e che il governo si presenta totalmente impreparato, ricordando i tagli già introdotti nella manovra precedente. Anche Angelo Bonelli (AVS) ha ribadito la necessità di privilegiare la difesa dagli attacchi informatici piuttosto che l’acquisto di armamenti convenzionali, chiedendo al Parlamento una chiara spiegazione della strategia governativa.

Difesa e governo: la risposta istituzionale

Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha respinto le affermazioni di chi accusa il governo, sostenendo che le risorse destinate alla difesa non sono dedicate esclusivamente a armamenti tradizionali ma anche a misure di cybersicurezza. “Contrastare i pericoli che abbiamo sperimentato di recente non è gratuito“, ha affermato, definendo la situazione una “guerra ibrida” che richiede investimenti in tecnologie avanzate.

Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento, ha spiegato che gli investimenti in difesa includono la “frontiera più avanzata della guerra tecnologica“, ovvero le capacità cyber. Nel frattempo, il Ministero della Difesa, nel suo ultimo Documento programmatico pluriennale, indica un impegno di 1,91 miliardi di euro in progetti legati alla sicurezza informatica, di cui 503 milioni previsti nella Legge di bilancio 2025. Questi dati mirano a dimostrare che la difesa nazionale sta già dirigendo fondi verso la protezione digitale, nonostante le critiche di chi ritiene il bilancio insufficiente.

La discussione si concentra su due aspetti fondamentali: da un lato, la volontà dell’opposizione di aumentare la trasparenza e di ripristinare i fondi ridotti, dall’altro, la difesa del governo che afferma di integrare la cybersicurezza nei nuovi piani di spesa per la difesa. Il dibattito rimane aperto e potrebbe influenzare le future scelte di bilancio, soprattutto in vista dell’esame del disegno di legge sul ruolo dei specialisti militari cyber in Parlamento.