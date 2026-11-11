Le trattative tra Kiev e Mosca, avviate sotto l’egida degli Stati Uniti, si stanno svolgendo ad Abu Dhabi. Nonostante la ripresa del dialogo, la prospettiva di una fine immediata del conflitto rimane incerta, soprattutto per le divergenze sulla questione territoriale del Donbass.

Colloqui a Abu Dhabi: la mediazione americana in azione

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sottolineato che le delegazioni di entrambe le parti hanno presentato versioni inconciliabili della situazione sul campo. Secondo gli ufficiali russi, metà del Donbass sarebbe già sotto il loro controllo, mentre Kiev dispone di video, immagini e testimonianze che dimostrano il contrario. Questo scollamento di percezioni, definito dallo stesso Zelensky come una “realtà alternativa”, complica enormemente la ricerca di un accordo condiviso.

Il nodo territoriale del Donbass: le affermazioni di Zelensky

Per Kiev, la perdita del Donbass rappresenterebbe non solo una perdita di territorio, ma anche un ulteriore freno alla sua integrazione nell’Unione Europea e alla speranza di aderire alla NATO. Zelensky ha dichiarato che “Nessuno crede che Putin si fermerà se abbandoneremo il Donbass”; il presidente russo, al contrario, mira a ottenere l’intera regione, un obiettivo che attualmente supera le capacità militari di Mosca.

L’ Ucraina teme che, anche se fosse costretta a una pausa, la Russia tornerà a premere entro uno o due anni.

Le pretese russe e la realtà sul campo

Nel corso del secondo rapporto inviato dalla squadra negoziale ucraina, sono stati evidenziati i tentativi russi di dipingere il controllo di metà del Donbass come un vero e proprio trionfo militare. Le forze di Kiev, però, hanno controbattuto con prove visive che mostrano il mantenimento del controllo su gran parte dell’area di Donetsk e la totalità dell’oblast di Luhansk. Questa discrepanza alimenta la diffidenza di Zelensky verso una potenziale accettazione da parte degli Stati Uniti della narrativa russa.

Richiesta di un incontro a livello di capo di Stato

Zelensky ha insistito affinché le parti si incontrino direttamente, sostenendo che “dobbiamo sederci e parlare al livello dei leader”. Il presidente ucraino ha citato la città di Kherson, divisa dal fiume Dnipro, per illustrare come le popolazioni locali desiderino vivere unite, non suddivise da linee di contatto. Sebbene la Russia non abbia escluso un confronto, ha posto la condizione che l’incontro avvenga a Mosca, un requisito che Kiev trova poco accettabile.

Scambio di prigionieri: un primo segnale di cooperazione

Durante i primi giorni dei colloqui trilaterali, le due delegazioni hanno raggiunto un accordo preliminare sullo scambio di prigionieri. Le autorità ucraine hanno annunciato che, grazie a questo passo, è possibile prevedere un grande scambio nei prossimi giorni, segnale che, pur limitato, indica una volontà di dialogo. Tuttavia, la questione della sicurezza postbellica rimane aperta: Kiev richiede garanzie in linea con l’Articolo 5 della NATO, mentre la Russia insiste su una riduzione dell’presenza militare occidentale nell’Europa orientale.

Le trattative di Abu Dhabi mostrano un avanzo di comunicazione ma anche un marcato distacco tra le pretese di Mosca e le richieste di Kiev. La possibilità di un incontro fra Zelensky e Putin – ancora incerta – è vista dal presidente ucraino come l’unica via per superare la “realtà alternativa” che alimenta il conflitto.