Il presidente Isaac Herzog ha avviato le consultazioni per la composizione del nuovo esecutivo pochi giorni dopo le elezioni del 27 ottobre, che hanno determinato la nascita della 26ª Knesset. In questa cornice, il partito arabo Ra’am, guidato da Mansour Abbas, ha espresso un chiaro orientamento verso Gadi Eisenkot, candidato del Blocco del Cambiamento, proponendolo come futuro premier.

L’annuncio, avvenuto il 5 novembre, segna un punto di svolta nelle trattative per la formazione di una maggioranza capace di superare i 61 voti richiesti per la fiducia.

Le richieste di Abbas non sono state semplici concessioni: il partito arabo ha chiesto il riconoscimento di Hamas come organizzazione terroristica, la prima delle quattro condizioni poste dal capo di Stato Maggiore Gadi Eisenkot.

In cambio, Ra’am esige un impegno concreto da parte del Blocco del Cambiamento a costruire una partnership politica che consenta al partito arabo di diventare un vero partner in una eventuale coalizione di governo. Le dichiarazioni di Abbas sono state confermate, anche se il leader non ha smentito i rapporti con i mediatori, tra cui il partito dei Democratici e alcuni esponenti della leadership di Eisenkot.

Trattative tra Ra’am e il Blocco del Cambiamento

Il Blocco del Cambiamento, articolato da Yashar, BeYachad, Yisrael Beiteinu e i Democratici, ha raccolto 48 seggi, di cui 21 per Yashar, con 15 neofiti. La leadership di Eisenkot ha accettato di avviare colloqui con Abbas, ma ha tenuto ferma la sua posizione sul riconoscimento di Hamas, definendola una condizione “non negoziabile”. Parallelamente, il partito arabo Lista Unita, composto da tre gruppi arabi e titolare di 11 seggi, ha dichiarato di sostenere Eisenkot, pur specificando che non intende entrare in governo ma offrire un sostegno esterno. Ahmad Tibi, capo della lista Ta’al, ha riassunto la situazione politica con la frase: “Non stiamo scegliendo tra il bene e il meglio, ma tra il male e il male minore”.

Le quattro condizioni di Eisenkot

Nel corso delle negoziazioni, Eisenkot ha elencato quattro punti guida, di cui il riconoscimento di Hamas come ente terroristico è il più delicato. Il resto delle richieste riguarda la sicurezza interna, la lotta contro l’incitamento e la garanzia di una collaborazione stabile con le forze arabe. Abbas ha ribadito la volontà di far parte di un governo che includa sia gli ultraortodossi sia gli arabi, percependo il Blocco del Cambiamento come il veicolo capace di realizzare un “governo di emergenza lampo” capace di affrontare le sfide nazionali, tra cui la minaccia di un possibile accordo nucleare iraniano.

Il gioco dei numeri nella 26ª Knesset

Il risultato elettorale ha prodotto una Knesset composta da 120 deputati, di cui 53 appartengono alle formazioni alleate di Benjamin Netanyahu, che include il Likud (27 seggi) e altri partiti della destra. Il Blocco del Cambiamento ha ottenuto 48 seggi, mentre i partiti arabi hanno totalizzato 19: 8 per Ra’am e 11 per Lista Unita. La distribuzione delle voti rende necessario un accordo che superi il semplice numero di 61 seggi, perché la maggioranza può essere garantita anche con un rapporto favorevole di voti favorevoli rispetto a quelli contrari, grazie a possibili astensioni.

Il peso della Lista Unita e di United Torah Judaism

Il ruolo della Lista Unita è cruciale: i suoi 11 deputati hanno dichiarato di sostenere Eisenkot, ma da fuori, evitando di entrare nel governo. Parallelamente, il partito ultraortodosso United Torah Judaism (UTJ), titolare di 7 seggi, ha deciso di non raccomandare alcun candidato, lasciando aperta la possibilità di astensione o supporto a Eisenkot. Se UTJ si astiene, il blocco di Netanyahu scende da 53 a 46 voti, mentre Eisenkot potrebbe raccogliere 49 voti favorevoli (48 del proprio blocco più 1 di Ra’am) contro 46 contrari, sufficiente per ottenere la fiducia della Knesset.

Nel frattempo, Benjamin Netanyahu ha ribadito l’esigenza di formare un “governo di unità nazionale” per far fronte a “pressioni internazionali” e a una possibile “rassegnazione a un Iran nucleare”. Ha inoltre fatto appello agli ultraortodossi, sottolineando che il blocco di Eisenkot potrà contare su una “rete di protezione politica” grazie al supporto arabo. Tuttavia, la perdita di sostegno da parte di UTJ indebolisce la sua posizione, creando un margine favorevole per Eisenkot nella prossima votazione di fiducia.

Se Herzog confermerà a Eisenkot l’incarico, avrà a disposizione 28 giorni, prorogabili di ulteriori 14, per costruire una coalizione o un governo di minoranza. Nel frattempo, l’opposizione sta già preparando iniziative legislative, tra cui una commissione d’inchiesta sul massacro del 7 ottobre 2023 e la revisione della riforma giudiziaria proposta da Netanyahu. Il primo banco di prova sarà la prossima riunione della Knesset, il 10 novembre, quando si deciderà la nomina del nuovo presidente del Parlamento, un ruolo attualmente occupato da Amir Ohana del Likud. La scelta di tale incarico sarà il primo indicatore della capacità dei 67 parlamentari che hanno raccomandato Eisenkot di votare in sincronia, segnando un passo decisivo verso la definizione del futuro esecutivo israeliano.