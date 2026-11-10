La prima allieva pilota cieca visita la Torre di Controllo a Fiumicino

Roma, 10 nov. (askanews) – La prima allieva pilota cieca in Italia, Lucia Sabrina Papa, ha visitato oggi la Torre di Controllo Enav dell’Aeroporto di Roma Fiumicino assieme alla ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli: un’iniziativa realizzata con il supporto di Anacna, Associazione Nazionale degli Assistenti e Controllori della Navigazione Aerea.

Ad accogliere Papa e Locatelli sono stati il Presidente di Enav Sandro Pappalardo e il Responsabile della Torre di Controllo Aldo Crisafulli. “Ringrazio Enav per aver promosso questa bella occasione di conoscenza e condivisione – ha detto Locatelli – abbattere le barriere significa anche aprire luoghi, competenze ed esperienze, rendendoli accessibili e creando nuove possibilità di partecipazione per tutti.

La storia di Lucia ci dimostra che, quando vengono date opportunità, anche i sogni che sembrano più lontani possono trovare la strada per diventare realtà”.Lucia Sabrina Papa, nata a Salice Salentino il 6 maggio 1970 e cieca dalla nascita a causa di una distrofia retinica, è la prima allieva pilota non vedente in Italia. Dopo una carriera nel settore informatico, ha trasformato una passione coltivata fin dall’infanzia in un percorso di formazione aeronautica.

Il suo sogno di volare, come ha spiegato durante la visita alla Torre di Controllo, nasce da bambina, quando, vivendo nei pressi dell’Aeroporto Militare “Fortunato Cesari” di Galatina, ascoltava il rumore degli aerei che attraversavano il cielo. Un suono capace di alimentare il fascino per il volo e il desiderio di esplorare una dimensione che per lei rappresentava uno spazio di libertà, senza confini né barriere. Quel sogno comincia a prendere forma nel 2016 quando, grazie al sostegno di istruttori e associazioni impegnate a rendere il volo accessibile alle persone con disabilità visiva, Sabrina inizia il suo percorso ai comandi di diversi aeromobili: dagli ultraleggeri biposto Sky Arrow e Tecnam P-92 ai Cessna 152 e 172, fino all’aereo acrobatico Extra EA-200. Sempre affiancata da un istruttore, ha maturato oltre 200 ore di esperienza di volo, dimostrando come preparazione, competenza e determinazione possano contribuire a superare ostacoli apparentemente insormontabili.La sua straordinaria esperienza è raccontata nell’autobiografia Volando nell’invisibile, una testimonianza di passione e tenacia, ma anche del valore della collaborazione e della capacità di guardare oltre i propri limiti, trasformando un sogno che sembrava irraggiungibile in una realtà concreta. La Torre di Fiumicino, operativa 24 ore su 24, è il primo impianto italiano per numero di movimenti aerei gestiti, oltre 1.100 al giorno nei periodi di picco. Nel 2025 i voli sullo scalo romano hanno raggiunto quota 322 mila. Le attività di controllo e gestione del traffico aereo sono assicurate dal Gruppo Enav con tecnologie e 120 professionisti altamente specializzati, tra Controllori del Traffico Aereo, Osservatori Meteo, tecnici dedicati alla gestione e manutenzione degli impianti e personale di staff.