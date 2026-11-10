"Proteggete le comunità a rischio", appello del Nepal alla Cop31

Milano, 10 nov. (askanews) – Solo pochi mesi, era l’agosto del 2026, le immagini dell’alluvione al confine fra Nepal e Cina che ha ucciso oltre 1.300 persone hanno fatto il giro del mondo. Tre mesi dopo i rappresentanti nepalesi sono al vertice Onu sul clima in Turchia, Cop31, per ricordare che eventi come questo, rapidissimi, inaspettati e dalle conseguenze devastanti, stanno già stravolgendo la vita di migliaia di persone nel mondo.”Il nostro governo e i suoi vertici sono ora molto più sensibili all’impatto dei cambiamenti climatici e stanno facendo del loro meglio – dice l’attivista nepalese Dikshya Subedi, sopravvissuta alle ultime inondazioni – Proprio grazie a questo governo progressista, e anche alla luce del recente disastro, nutriamo grandi speranze di ottenere giustizia climatica proprio in questo momento”Il compito di affrontare questi eventi climatici estremi e le loro conseguenze non può però essere affidato ai singoli paesi, sottolinea, Dharam Raj Uprety capo dell’autorità nepalese per la gestione delle catastrofi.”La mega alluvione ha richiesto 4,77 miliardi di dollari per la ricostruzione.

Si tratta quindi di esigenze nuove che non possiamo soddisfare con il nostro bilancio pubblico. Servono sostegno e impegno internazionale”.