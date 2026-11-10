Conflavoro PMI Sanità: PayBack dispositivi medici è norma ingiusta

Roma, 10 nov. (askanews) – “Payback dispositivi medici è una norma ingiusta, illogica, improduttiva che ha già portato la chiusura di 238 imprese che supportano ogni giorno il SSN italiano. Noi di Conflavoro PMI Sanità chiediamo una soluzione in questo governo, a questa manovra finanziaria, che riporti le regole del diritto nella normalità” così Gennaro Broya de Lucia, presidente di Conflavoro PMI Sanità, ha detto in occasione della presentazione del suo volume “Medtech Payback.

La legge che trasforma i creditori in debitori” e dei dati sul comparto del nuovo studio di Nomisma”.Secondo i dati dello studio Nomisma, l’onere del ripiano si scarica per oltre il 78% sul comparto della distribuzione e commercializzazione, costituito prevalentemente da 1.593 piccole e medie imprese italiane caratterizzate da margini ridotti. L’avvio delle compensazioni coattive sulle fatture correnti sta impattando sulla liquidità delle aziende, provocando già oltre 238 chiusure societarie (15.000 dipendenti) e mettendo a rischio più di 133.000 posti di lavoro.