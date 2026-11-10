Meloni all'Eima di Bologna sale sul trattore e si concede ai selfie

Bologna, 10 nov. (askanews) – Un pomeriggio tra trattori, strette di mano e selfie. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha visitato oggi Eima International, la rassegna della meccanica agricola in corso alla Fiera di Bologna. Arrivata intorno alle 15, la premier ha salutato le istituzioni presenti e alcuni esponenti locali di Fratelli d’Italia, quindi si è fermata con i giornalisti per un punto stampa prima di cominciare un lungo giro tra i padiglioni, dove ha incontrato espositori e imprenditori del settore.Il percorso è stato scandito dalle soste negli stand.

Meloni si è trattenuta a lungo con i rappresentanti di Landini, poi è passata da New Holland, dove non si è sottratta alle foto di rito ed è salita a bordo di un trattore. Stessa scena poco dopo da Merlo, questa volta su un sollevatore telescopico, e ancora da Antonio Carraro, alla guida di un trattorino. Lungo il tragitto si è fermata anche a parlare con i vertici di FederUnacoma, la presidente Mariateresa Maschio e il direttore generale Simona Rapastella.Ad accompagnare la visita, passo dopo passo, la folla dei visitatori: la premier si è fermata più volte per stringere mani e scattare selfie con i presenti, tra i quali molti giovani.

Proprio un gruppo di ragazzi, dopo la foto, le ha rivolto un appello: “Abbassa il prezzo della benzina che siamo poveri”.Lasciata la fiera intorno alle 16,30, Meloni ha raggiunto San Lazzaro di Savena per la visita a Conserve Italia, il gruppo aderente a Confcooperative che festeggia i cinquant’anni di attività.

Un incontro riservato, a porte chiuse.