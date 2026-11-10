Hegseth si difende all'impeachment: è un processo farsa

Washington, 10 nov. (askanews) – Il Segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth definisce “una farsa” il tentativo di avviare una procedura di impeachment nei suoi confronti e difende il proprio operato alla guida della guerra in Iran e di altre operazioni militari sotto l’amministrazione del Presidente Donald Trump. “È una farsa, una messinscena”, dichiara durante una conferenza stampa al Pentagono.”Nei 250 anni della nostra Repubblica americana – continua Hegseth – nessun Segretario alla Guerra o alla Difesa è mai stato messo sotto impeachment per aver condotto operazioni militari legittime.

Operazioni che, nel nostro caso, sono state anche coronate da successo. Mai, in nessuna occasione. Che vi sia o meno una risoluzione sui poteri bellici (*War Powers Resolution*), non è mai accaduto: né sotto Reagan in Libano, né sotto Clinton in Kosovo, né sotto Obama in Iraq e Siria, né sotto Biden in Iraq e Siria”.