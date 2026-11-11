Maltempo, giovedì 12 novembre allerta rossa in Toscana e scuole chiuse in numerosi comuni. Ecco le zone coinvolte e le regioni a rischio.

Una nuova ondata di maltempo si prepara a colpire il Centro-Nord a partire dalla serata di mercoledì 11 novembre. Per la giornata di giovedì 12 novembre è stata diramata l’allerta meteo rossa in alcune aree della Toscana, dove sono attese precipitazioni intense, temporali con frequenti fulmini e forti raffiche di vento. La situazione preoccupa soprattutto per il rischio di esondazioni e frane, con diverse amministrazioni comunali che hanno già disposto la chiusura delle scuole per precauzione.

L’allerta interesserà, con livelli di criticità differenti, anche Liguria, Emilia-Romagna, Lazio, Umbria e altre regioni. Le autorità locali sono al lavoro per organizzare gli interventi e limitare i possibili disagi.

Allerta rossa, arancione e gialla: le regioni coinvolte

Il livello massimo di allerta, quello rosso per rischio idrogeologico, sarà attivo in Toscana dalle 10 fino alla mezzanotte di giovedì 12 novembre.

Le aree interessate sono i bacini del Serchio-Garfagnana-Lima, la Lunigiana e il Reno, territori particolarmente esposti al rischio di smottamenti e possibili esondazioni.

L’allerta arancione, che indica una criticità moderata sia sul fronte idraulico sia su quello idrogeologico, coinvolgerà invece alcune zone dell’Emilia-Romagna, tra pianura e crinali, e i bacini marittimi del Levante ligure.

In Toscana l’allerta di livello intermedio riguarderà anche la Versilia, il bacino del Bisenzio e l’Ombrone pistoiese.

Più estesa l’area interessata dall’allerta gialla, corrispondente a una criticità ordinaria. L’avviso riguarda tutto il Lazio e l’Umbria, oltre ad alcuni settori di Abruzzo, Molise, Marche e Friuli Venezia Giulia. Coinvolte anche le restanti porzioni di Toscana, Liguria ed Emilia-Romagna non comprese nelle zone con allerta più elevata.

Scuole chiuse in Toscana e Liguria: ecco dove non si entra in classe

Le previsioni meteo hanno spinto numerosi sindaci a firmare ordinanze per sospendere le attività scolastiche nella giornata di giovedì. Nel Lucchese resteranno chiusi gli istituti di tutti i comuni della Garfagnana e della Versilia, compresi Camaiore, Massarosa, Seravezza, Stazzema e Forte dei Marmi. Stop alle lezioni anche a Barga, Borgo a Mozzano, Bagni di Lucca e Pescaglia.

In provincia di Massa Carrara le scuole resteranno chiuse nel capoluogo, a Carrara e in tutta la Lunigiana, compresi i comuni di Aulla, Fivizzano e Pontremoli. Nel Pistoiese la sospensione delle attività didattiche riguarda Montecatini Terme, Pescia, Buggiano, Uzzano e Massa e Cozzile.

Anche in Liguria sono state adottate misure precauzionali. A La Spezia resteranno chiuse tutte le scuole, gli asili e gli atenei, mentre nell’intera provincia è previsto lo stop alle lezioni nelle scuole superiori. Istituti chiusi anche a Chiavari, Sestri Levante, Casarza Ligure, Santa Margherita e Santo Stefano.

È importante ricordare che la sospensione delle attività scolastiche non scatta automaticamente con la diramazione di un’allerta: sono i sindaci, in coordinamento con la Protezione civile, a decidere attraverso apposite ordinanze. I provvedimenti possono riguardare anche parchi pubblici, cimiteri e impianti sportivi.

Giani: “La Protezione civile è pronta a intervenire”

La Regione Toscana ha assicurato di aver attivato il proprio sistema di protezione e di essere in contatto con le strutture operative locali. Il presidente Eugenio Giani ha confermato che le organizzazioni e le forze dell’ordine sono pronte a intervenire in caso di necessità.

“Tutto il sistema della Protezione civile della Toscana è allertato“, ha dichiarato Giani, spiegando che la Regione è in collegamento con associazioni, organizzazioni e forze dell’ordine a livello provinciale e comunale. L’obiettivo è garantire una risposta tempestiva durante le ore più critiche dell’ondata di maltempo.