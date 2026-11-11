Nel mondo della tv italiana, dove la competizione spesso supera la solidarietà, l’affetto tra colleghi è ancora possibile. Paolo Bonolis e Antonella Clerici ne sono la prova: pur avendo costruito le loro carriere in realtà diverse – la prima per Mediaset, la seconda per la Rai – la loro amicizia è durevole e si manifesta in gesti pubblici e privati.

Un legame che supera le rivalità televisive

Le due conduttrici si sono incrociate già nei primi anni 2000, ma il punto di svolta arriva nel 2005, quando Bonolis invita Clerici al suo fianco per condurre il Festival di Sanremo. Da quel momento nasce una complicità che si traduce in scambi di messaggi affettuosi, video-call durante le puntate di programmi come Verissimo e persino piccoli aneddoti personali.

Un esempio curioso è quello della figlia di Bonolis, Silvia, che da bambina guardava La prova del cuoco per imparare a mangiare, grazie all’intervento di Clerici.

La nascita di una nuova storia d’amore

Di recente, Bonolis ha annunciato di frequentare Carola Moroni, ex concorrente di Temptation Island. L’annuncio, venuto dopo anni di silenzio dal suo lato sentimentale, è stato accolto con entusiasmo da Clerici, che ha raccontato di aver inviato un messaggio di congratulazioni a Bonolis non appena ha letto il servizio su “Chi”.

“Sono felice per lui, sta vivendo un momento speciale”, ha scritto, sottolineando la bellezza di un amore nella seconda fase della vita.

Il messaggio di Clerici in prima persona

Clerici ha dichiarato pubblicamente: “Mi piace pensare che l’amore che arriva nella seconda parte della vita non solo è più consapevole, ma riporta in equilibrio le cose”. Il suo sostegno è diventato virale, dimostrando quanto il rispetto e l’ammirazione reciproca possano brillare anche quando i protagonisti operano per emittenti differenti.

Dichiarazioni al Festival dello Spettacolo

Durante il Festival dello Spettacolo, Bonolis ha parlato apertamente della sua relazione con Carola, definendola “eccezionale, fantastica, mi piace”. Ha inoltre augurato Stefano De Martino un “Festival di appartenenza” per l’edizione del 2027, ribadendo che la televisione nasce dalla coerenza di chi la realizza. Queste parole hanno mostrato un lato più intimo del conduttore, spesso velato da battute ironiche.

Riflessioni sul futuro della televisione per i più piccoli

Un tema ricorrente nel suo intervento è stato il vuoto che percepisce nella programmazione dedicata ai bambini. Bonolis, che ha iniziato la carriera con Bim Bum Bam, ha sottolineato la necessità di contenuti che insegnino la differenza tra fantasia e realtà, evitando l’effetto “tutto a portata di click” imposto dagli smartphone. “È la noia che serve ai bambini”, ha affermato, sostenendo che l’attesa e la fatica favoriscono creatività e personalità.