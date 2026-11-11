A "Filorosso", su Rai 3, l'ex dirigente dei Servizi Segreti italiani, Marco Mancini, ha lanciato l'allarme sulla sicurezza informatica in Italia. Poco dopo è arrivata la reazione di alcuni canali russi su Telegram.

A “Filorosso“, su Rai 3, l’ex dirigente dei Servizi Segreti italiani, Marco Mancini, ha lanciato l’allarme sulla sicurezza informatica in Italia. Poco dopo è arrivata la reazione di alcuni canali russi su Telegram. Ecco tutti i dettagli.

Cyberattacchi, l’ex 007 Marco Mancini lancia l’allarme: “Siamo tutti sotto attacco”

L’ex dirigente dei Servizi Segreti italiani ed ex dirigente apicale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), Marco Mancini, è stato ospite, martedì 10 novembre, di “Filorosso“, programma in onda su Rai 3 e condotto da Antonino Monteleone.

Nel corso dell’intervista, Mancini ha lanciato l’allarme sulla sicurezza informatica nel nostro Paese: “Siamo sotto attacco e occorre verificare con la massima attenzione quanto dichiarato dalle autorità governative. Ma l’aspetto che più mi preoccupa in questo momento è la vulnerabilità strutturale delle nostre infrastrutture tecnologiche“. Nel corso dell’intervista, l’ex 007 ha anche richiamato all’attenzione diversi episodi di presunto spionaggio russo in Italia, dal caso Walter Biot alla fuga di Artem Uss, fino alla telefonata-trappola alla premier Giorgia Meloni da parte dei comici russi Vovan e Lexus. Per Mancini ciò si tratta di segnali di una “guerra ibrida“: “Non basta difendersi.

Bisogna svolgere una funzione di controspionaggio offensivo, neutralizzando qualsiasi iniziativa che possa mettere a rischio la sicurezza dello Stato”.

Marco Mancini lancia l’allarme: i canali russi rispondono

Le parole di Marco Mancini a “Filorosso” non sono passate inosservate in Russia. In parrticolare a provocare la reazione su Telegram sarebbero state soprattutto le dichiarazioni dell’ex 007 sulle possibili attività dell’intelligence italiana all’estero.

Mancini infatti ha citato anche il NIEV, ovvero l’Istituto Nazionale Caterina la Grande, centro culturale di Mosca che, secondo lui, meriterebbe verifiche da parte dei servizi occidentali al fine di accertare eventuali collegamenti con la pianificazione di cyberattacchi contro l’Europa. Alcuni canali russi hanno ironizzato sulle parole di Marco Mancini, sostenendo che avrebbe descritto i servizi italiani come in grado di operare in Russia “come se fossero a casa propria“. E ancora: “E poi, a Roma, si stupiscono se la Russia ha delle domande da porre all’Italia“, “continui pure, compagno Mancini. Noi prendiamo nota. In quali altri posti sono state sbarcate le vostre squadre?”.