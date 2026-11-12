Marco Rubio, segretario del governo Trump è finito nell'occhio del ciclone per alcuni comportamenti poco chiari che hanno influito sul bilancio statale americano.

Marco Rubio è il segretario nell’amministrazione Trump, braccio destro del presidente si è fatto vedere in molte occasioni accanto al Tycoon durante questo secondo mandato ed ogni volta che ha parlato ha mostrato di essere un suo vero alleato, ultimamente però sembrerebbe essere coinvolto in una situazione personale che vedrebbe utilizzo di mezzi dello Stato americano, scopriamo cosa è accaduto.

Marco Rubio, il segretario USA e il figlio giocatore di Football

Marco Rubio come ogni buon americano che si rispetti è un grande appassionato di Football, in passato è stato anche giocatore di buon livello e naturalmente ha passato la passione ai figli che lo hanno praticato e lo praticano.

Pur essendo uno sport nazionale esso richiede sacrifici da parte delle famiglie che si devono recare costantemente a vedere le partite dei propri figli e ciò comporta un esborso di denaro non indifferente, aggiungiamoci il costo della benzina alle stelle ed ecco che diventa tutto più complicato.

Di conseguenza si potrebbe pensare di rinunciarvi, ma per un padre, come nel caso di Marco Rubio, è impensabile mancare agli appuntamenti in campo perché guardarlo giocare è sintomo di orgoglio ecco perché ha usato una strategia efficace ma facilmente visibile.

Marco Rubio, i voli di Stato del segretario USA: 23 viaggi per le partite

Marco Rubio avrebbe difatti attuato una strategia che sulla carta ha funzionato ed anche nella pratica perché effettivamente si sarebbe recato a vedere le partite del figlio, egli difatti frequenta l’università ed è all’interno della squadra.

Tuttavia la sua presenza nel roster non corrisponde ad una titolarità frequente, avrebbe preso parte a 4 partite solamente, tutte con il padre in tribuna, restando in panchina per il resto delle gare stagionali.

Il problema, come riporta Today.it, è che il segretario di Stato americano avrebbe utilizzato l’aereo di Stato per recarsi nelle città dove il figlio giocava. Una sitauzione che non può essere accettata perché al di fuori del contesto lavorativo.

Questa sua scelta ha comportato ben 23 viaggi e un esborso per le casse statali pari a 1,2 milioni di dollari. Dal canto suo si dice convinto di quanto fatto, come ha dichiarato al Washington Post: “Ho cercato, e continuerò a cercare di presenziare al maggior numero possibile di eventi importanti per me personalmente e per la mia famiglia”.