“Stefano mi ha detto no”, Sanremo 2027: chi è la big scartata

“Stefano mi ha detto no”, Sanremo 2027: chi è la big scartata

Ospite al Tavolo di "Che Tempo Che Fa", Arisa ha dichiarato apertamente di aver mandato una canzone a De Martino per partecipare come Big a Sanremo 2027 ma il conduttore pare le abbia fatto capire che non sarà in gara.

Ormai manca davvero poco alla prossima edizione del Festival di Sanremo, che vedrà per la prima volta alla direzione artistica e alla conduzione Stefano De Martino. Pare però che una nota cantante sia stata rifiutata. Ecco di chi stiamo parlando.

Sanremo 2027, tra un mese l’annuncio dei Big in gara

Tra circa un mesetto Stefano De Martino annuncerà chi saranno i 26 Big in gara alla 77esima edizione del Festival di Sanremo, che andrà in scena dal 16 al 20 febbraio 2027. C’è quindi grande attesa per sapere chi salirà sul palco dell’Ariston per contendersi la vittoria finale. Negli ultimi mesi si sono fatti tantissimi nomi, tra cui quelli di una nota cantante che però, a quanto pare, avrebbe già ricevuto il no da parte del conduttore e direttore artistico napoletano.

Di chi stiamo parlando? Di Arisa, vincitrice nel 2009 nelle Nuove Proposte con “Sincerità”, nel 2014 nei Big con “Controvento”. Ad annunciarlo la stessa artista.

Sanremo 2027, Arisa non ci sarà: “De Martino mi ha detto no”

Arisa non sarà tra i Big della 77esima edizione del Festival di Sanremo.

A dare la notizia la stessa cantante ospite del Tavolo di “Che Tempo Che Fa”. Intervistata da Fabio Fazio per parlare della nuova edizione di “The Voice Senior”, Arisa ha fatto sapere di aver mandato un brano a Stefano De Martino per salire sul palco dell’Ariston, ma di aver ricevuto un no come risposta: “Con Stefano De Martino siamo amici e, dopo aver inviato la canzone, gentilmente mi ha fatto capire che quest’anno non è cosa. Ma non ci sono rimasta male, per me farei Sanremo ogni anno.” La notizia ha fatto in breve il giro del web, con la delusione dei tanti fan della cantante e l’accesa curiosità di sapere chi, se viene scartata una cantante del calibro di Arisa, salirà sul palco della kermesse musicale.