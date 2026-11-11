Dopo circa 8 anni gli storici protagonisti del Trono Over di "Uomini e Donne", Gemma Galgani e Giorgio Manetti, si sono ritrovati in studio da Silvia Toffanin, a "This is Me". Il confronto, però, è finito in una lite infuocata.

Dopo circa 8 anni gli storici protagonisti di “Uomini e Donne”, Gemma Galgani e Giorgio Manetti, si sono ritrovati in studio da Silvia Toffanin, a “This is Me”. Il confronto, però, è finito in una lite infuocata. I dettagli di quanto accaduto.

This is Me: dopo 8 anni Gemma Galgani e Giorgio Manetti si ritrovano faccia a faccia

Gemma Galgani e Giorgio Manetti sono gli storici protagonisti di “Uomini e Donne“. La dama torinese e il celebre “Gabbiano” si sono incontrati, dopo ben 8 anni, nello studio di Silvia Toffanin, per il programma televisivo “This is Me.” La puntata non è ancora andata in onda, ma sono arrivate le prime anticipazioni da parte dell’esperto Lorenzo Pugnaloni, il quale ha riferito che Gemma e Giorgia hanno in partica animato lo studio con una delle loro classiche discussioni, che i fan del dating show di Maria De Filippi si ricorderanno sicuramente.

Ma ecco cosa è successo.

This is Me, il confronto tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti finisce in lite: cosa è successo

Sono in corso le registrazioni di “This is Me“, programma Mediaset condotto da Silvia Toffanin. Proprio nella giornata di ieri è stata registrata la puntata che vede tra gli ospiti Martina De Ioannon con Gianmarco Steri, Marco Fantini con Beatrice Valli, Maria Teresa Paniccia e Alessandro Rausa del Trono Over, ma soprattutto Gemma Galgani e Giorgio Manetti, il cui confronto sarebbe stato infuocato.

Ecco le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni: “Colpaccio Toffanin, c’è stato confronto tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti dopo anni e anni. I due sono stati ospiti della nuova registrazione e hanno litigato e discusso quasi per tutto il tempo. A differenza delle altre coppie con filmati e momenti romantici, loro hanno litigato“. Una puntata che sarà assolutamente da non perdere! Ricordiamo che la nuova stagione del programma dovrebbe partire dal prossimo 7 di dicembre.