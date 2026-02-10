Gemma Galgani tra accuse, tensioni e dubbi: resta o abbandona Uomini e Donne?

Gemma Galgani tra accuse, tensioni e dubbi: resta o abbandona Uomini e Donne?

Gemma Galgani tra accuse e tensioni al centro studio: continuerà il suo percorso nel trono over di Uomini e Donne? Le ultime indiscrezioni.

Il trono over di Uomini e Donne continua a regalare colpi di scena e tensioni inaspettate. Tra discussioni accese, vecchie conoscenze e nuovi corteggiatori, Gemma Galgani si conferma protagonista indiscussa del programma, tra sfoghi e momenti di riflessione sull’amore e sui legami passati.

Gemma Galgani tra accuse e tensioni: il dibattito infuocato con Mauro e le nuove emozioni di Tiziana

Durante le ultime registrazioni, Gemma è tornata al centro dello studio per incontrare un ex corteggiatore di Aurora Tropea, ma ha deciso di non approfondire la conoscenza, non provando interesse.

La dama ha nuovamente acceso il dibattito attaccando Mauro: “Sei venuto qui per me e invece mi hai devastata! Dovevi risollevarmi il morale ma da te ho sentito sempre e solo lamentele“. Gianni Sperti ha replicato con decisione: “Ma qui vengono per corteggiarti, non per farti da psicologo!“. Tinì Cansino ha poi puntato il dito contro Gemma, accusandola di non cercare davvero l’amore.

Nel frattempo, le altre dame hanno espresso il desiderio di emergere, come Tiziana che racconta della sua piacevole conoscenza con Mauro: “Penso che vi stupiremo presto. Siamo semplici, insieme ci divertiamo“. Anche Mauro conferma: “Per me Tiziana è stato un colpo di fulmine“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Colpo di scena a Uomini e Donne, Gemma Galgani lascia o no? La decisione della dama

Nonostante le tensioni in studio, Gemma Galgani non abbandona il trono over di Uomini e Donne. La dama torinese aveva minacciato l’uscita definitiva dopo un acceso confronto con Tinì Cansino, che l’aveva accusata di recitare un ruolo e di non essere sinceramente interessata all’amore. La stessa Gemma, in un momento di sfogo, aveva dichiarato rivolgendosi a Maria De Filippi: “Se pensate che io sia falsa allora io me ne vado“.

Tuttavia, secondo le anticipazioni dell’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, non ci sarà alcun addio: Gemma continuerà a partecipare al programma, tentando di chiudere definitivamente il capitolo legato a Mario Lenti.