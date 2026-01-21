Gemma Galgani, storica dama di “Uomini e Donne”, è da sempre molto amata dal pubblico del dating show. Da quanto sta trapelando nelle ultime ore, una notizia potrebbe sconvolgere i fan.

Uomini e Donne, le anticipazioni delle prossime puntate

Continuano le registrazioni di “Uomini e Donne“, puntate che quindi vedremo in Tv nei prossimi giorni.

Secondo quanto riportato dall’esperto Lorenzo Pugnaloni, al centro di une delle prossime puntata ci sarà Gemma Galgani, la storica dama del Trono Over che, ricordiamo, ha 76 anni. Secondo le indiscrezioni, la dama torinese è apparsa molto provata dopo una serie di discussioni, che l’hanno portata allo sconforto. Prima con Maria, colpevole di essersi dimenticato il suo compleanno, poi con due dame del parterre, e infine Tinì Cansino. Ciò avrebbe portato Gemma a uno sfogo amaro dietro le quinte.

Uomini e Donne, non se lo aspettava nessuno: l’annuncio a sorpresa su Gemma Galgani

Come visto, grazie all’esperto Lorenzo Pugnaloni, veniamo a conoscenza di quanto accaduto durante le registrazioni di “Uomini e Donne”, con Gemma Galgani protagonista. La dama torinese, visibilmente provata dopo una serie di discussioni, dietro le quinte si è sfogata tra le lacrime. Sfogo riportato da Pugnaloni si Instagram: “sono qui da 17 anni, ho dato tutto ciò che potevo e non posso sentirmi dire certe cose.” La frase ha fatto subito tremare i fan, Gemma sta pensando di dire addio al dating show? Pugnaloni pare sicuro che ciò non avverrà ma tra i fan la paura rimane.