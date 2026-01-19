Uomini e Donne, la decisione inaspettata di Flavio Ubirti: “Perché non ho scelto lei”

Uomini e Donne, il trono di Flavio Ubirti si chiude tra sorprese e addii dolo...

Uomini e Donne: il trono di Flavio Ubirti culmina tra emozioni, dichiarazioni e l’addio alla corteggiatrice non scelta. Ecco le sue parole.

Il momento della scelta a Uomini e Donne rappresenta l’apice del percorso dei tronisti, dove emozioni, riflessioni e rapporti costruiti nel tempo si intrecciano in un’unica decisione. Per Flavio Ubirti, questo giorno ha segnato la conclusione di un cammino intenso, tra dubbi, empatia e sentimenti autentici, confermando il suo ruolo come uno dei tronisti più educati e riflessivi della storia del programma.

Il percorso di Flavio Ubirti a Uomini e Donne

Il grande giorno della scelta di Flavio Ubirti a Uomini e Donne ha finalmente catturato l’attenzione del pubblico, con la produzione che ha deciso di suddividere il momento clou in due parti per mantenere alta la suspense. Prima del classico confronto in studio, vengono mostrati i passaggi più significativi del percorso del tronista, definito dagli addetti ai lavori “il tronista più educato della storia del programma”.

Flavio stesso riflette sul suo cammino: “Ho iniziato questo percorso come un salto nel vuoto, perché ho lasciato quella che era la mia ragione di vita per 15 anni (il calcio). Inizialmente mi è stato dato del moscio, del senza carattere, quando era solo educazione” Un chiaro riferimento anche al suo percorso iniziale con Sara.

Durante l’esperienza, Flavio ha attraversato momenti di forte coinvolgimento emotivo: “All’inizio stavo bene, ma non mi sentivo coinvolto abbastanza. Poi sono entrate in ballo le emozioni e da lì è cambiato tutto. Ci sono stati tanti momenti di arrabbiature, di gioia, però sono giunto alla fine del percorso, che sicuramente è una delle esperienze più belle che abbia fatto in vita mia, e posso dire anche di essere veramente orgoglioso di me e del percorso che ho fatto”.

Prima della decisione finale, il tronista ha trascorso una giornata intensa con entrambe le corteggiatrici, che hanno avuto l’occasione di mostrargli un pezzo della loro famiglia, le nonne, in un clima di forte complicità emotiva.

Uomini e Donne, la decisione inaspettata di Flavio Ubirti: “Perché non ho scelto lei”

Il momento della scelta si apre con il confronto con Martina, elegante in un abito bianco e nero. Flavio ripercorre i mesi trascorsi insieme: “All’inizio le cose andavano bene, poi ci sono state un po’ di discussioni dettate dal fatto che non sentivo la chimica tra noi… In questo alternarsi di situazioni ed emozioni io dovevo capire determinate cose. È in dubbio che io quando ti guardo e mi sorridi io mi sciolgo, però al contempo ho sempre detto che al mio fianco ci fosse una persona con la quale ci fosse una compatibilità caratteriale importante”.

A fare la differenza nella decisione finale è proprio l’empatia: “Io sento che a livello caratteriale non riusciamo a prenderci nella maniera giusta. Non che sia sbagliato il tuo carattere e giusto il mio, però io non voglio andare incontro a una situazione che ci farebbe male ad entrambi e quindi ti ringrazio e ti assicuro che tutto quello che ho provato era vero al mille per mille… Non smettere mai di sorridere”.

Martina, seppur provata, risponde con eleganza: “Io ti auguro il meglio, ma se la scelta che hai fatto è di cuore, il cuore non sbaglia”. Flavio conferma poi a Maria De Filippi quanto sia stato incerto fino alla fine: “Per l’80% del percorso sono stato convinto che lei fosse la mia scelta”, prima di vivere la gioia del momento conclusivo con Nicole, sua scelta definitiva.