Oggi, lunedì 12 gennaio, a Uomini e Donne la tronista Cristiana Anania ha finalmente rivelato il nome del corteggiatore scelto tra Ernesto Passaro e Federico Cotugno, chiudendo il suo percorso sul trono con una decisione attesa da mesi.

Trono Over: nuovi dubbi e sorprese tra i protagonisti

Nel frattempo, nel Trono Over si registrano ulteriori sviluppi.

Stando alle ultime anticipazioni, Elisabetta, dopo aver interrotto la relazione con Sebastiano, ha deciso di tornare sui suoi passi e uscire nuovamente con lui. Tuttavia, il confronto non ha chiarito le tensioni tra i due: la dama pretende delle scuse per il comportamento passato di Sebastiano, mentre lui non ritiene di aver sbagliato.

Al centro dello studio anche Lanfranco, che ha ricevuto una sorpresa speciale: dopo due mesi di frequentazione, si è dichiarato ad Anzia M., proponendole di iniziare una relazione fuori dalle telecamere. La dama, però, ha chiesto più tempo, ritenendo che la conoscenza non sia ancora sufficiente per prendere una decisione definitiva.

Cristiana Anania sorprende a Uomini e Donne: chi ha scelto tra Ernesto e Federico

Dopo settimane di attesa e di esterne molto emozionanti, la siciliana ha deciso di continuare il percorso con Ernesto Passaro, preferendolo a Federico Cotugno. Le anticipazioni, diffuse da Fanpage, confermano che non ci sono state sorprese: le ultime puntate avevano già lasciato intuire il legame più profondo tra Cristiana ed Ernesto. Il corteggiatore, durante il percorso, aveva spesso dichiarato i suoi sentimenti, pur temendo di non essere scelto, mentre Federico, deluso, ha comunque augurato alla tronista felicità.

La conferma è arrivata dai social del programma, che hanno condiviso la prima foto della coppia, immortalando il momento della scelta.