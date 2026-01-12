Uomini e Donne, Ciro Solimeno svela tutto: "Ho sentito e visto Martina De Ioa...

Uomini e Donne, Ciro Solimeno svela tutto: "Ho sentito e visto Martina De Ioa...

Ciro Solimeno rompe il silenzio e racconta i contatti segreti e i due incontri con Martina De Ioannon avvenuti mentre lei era tronista e lui corteggiatore. La confessione, pubblicata in esclusiva su Witty, svela dettagli finora nascosti e solleva interrogativi sul rispetto delle regole di Uomini e Donne e sull’autenticità del percorso televisivo.

Rivelazioni inedite sul percorso di Martina De Ioannon e Ciro Solimeno a Uomini e Donne

Ciro Solimeno rompe il silenzio e, assumendosi la piena responsabilità delle proprie azioni, svela retroscena inediti sulla storia con Martina De Ioannon. Poco prima di una nuova registrazione di Uomini e Donne, il tronista si è raccontato davanti alle telecamere in un video esclusivo pubblicato sul sito ufficiale di Witty Tv, facendo luce su episodi finora nascosti legati al suo precedente percorso accanto a Martina De Ioannon.

“Devo fare una confessione, devo ammettere un qualcosa che c’è stato nel mio percorso precedente, ovvero quando ero corteggiatore e sul trono c’era Martina“, afferma Ciro, aprendo un racconto che riporta indietro nel tempo a un periodo di confusione emotiva e riflessioni profonde.

Tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, racconta, compie quella che definisce una “scelta sbagliatissima“, cercando contatti diretti con la tronista al di fuori delle regole del programma. Il primo approccio avviene tramite i social, quando individua un profilo sospetto tra le visualizzazioni delle sue Instagram Stories e invia una foto con una frase condivisa solo tra loro, ottenendo così la certezza che fosse Martina e chiedendo il suo numero di telefono.

Uomini e Donne, la confessione di Ciro Solimeno: “Ho sentito e visto Martina De Ioannon quando era tronista”

Da quel momento iniziano scambi di messaggi e telefonate intermittenti: “C’è stata una telefonata e poi iniziamo a scriverci ogni tre, quattro giorni“, racconta Ciro.

Martina, sempre consapevole della delicatezza della situazione, gli ripete più volte che ciò che stanno facendo è sbagliato, ricordandogli che “aveva più da perdere lei che lui“. Nonostante l’avvertimento, Ciro conferma di aver insistito, mosso da sentimenti. La vicenda raggiunge il momento più delicato con due incontri segreti in hotel dopo le registrazioni: “Ci sono stati due incontri, a cavallo tra una registrazione e l’altra“, precisa, sottolineando però che tra loro non è mai successo nulla di più di qualche bacio.

Il secondo incontro porta entrambi a riconoscere che la situazione stava oltrepassando un limite, consapevolezza rafforzata dall’esempio di un altro caso all’interno del programma: Michele Longobardi, costretto a lasciare il trono per motivi simili. Da quel momento, Ciro e Martina interrompono definitivamente ogni contatto fino alla scelta finale. Nessuna garanzia, nessuna promessa: come confessa il tronista, “la scelta finale mi avrebbe comunque sorpreso“.

La rivelazione, diffusa ora, ha sollevato reazioni tra il pubblico e i protagonisti: Gianmarco Steri, come riporta l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, “è ora scioccato. Non sapeva nulla. Ha scoperto tutto ora“, evidenziando come la confessione possa influenzare la fiducia dei fan e rimettere in discussione la trasparenza del percorso televisivo.