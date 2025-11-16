Un’intervista per parlare della sua storia d’amore giunta al capolinea e per un legame sentimentale da poco sbocciato. É quella andata in onda a Verissimo e riguardante Martina De Ioannon la quale, rivolgendosi a Silvia Toffanin, ha fatto una confessione sul suo ex Ciro Solimeno. E ha rivelato di aver ricominciato a frequentare Gianmarco Steri dopo averlo rivisto in un locale nel quale si era recata insieme ad un’amica.

Verissimo, Martina De Ioannon a cuore aperto su Ciro e Gianmarco

Parlando della rottura con Ciro Solimeno, Martina ha augurato all’ex corteggiatore di trovare la sua strada spiegando: “Ciro è stata la scelta sbagliata, ma non rinnego nulla di ciò che ho provato. Dopo otto mesi ho capito che non era una persona per me, ma oggi gli auguro di trovare il suo percorso”. Ha anche sottolineato come dietro alla storia relativa alla collana regalatale da Gianmarco e mostrata nell’ultima esterna di Uomini e Donne non ci fosse alcun doppio fine. “L’ho fatto con leggerezza ed entusiasmo nei confronti della persona che stavo frequentando, dietro non c’era nessuna cattiveria”.

Il discorso si è poi spostato sul suo nuovo legame: “Eravamo con amici, ho realizzato solo quando sono tornata a casa” ha sottolineato la De Ioannon nel parlare del momento nel quale ha rivisto Gianmarco. Dall’avvio della frequentazione i due hanno capito che la fiamma era ancora accesa: “Forse all’inizio mi spaventava il carattere di Gianmarco, poi ho capito che avere accanto una persone che ti dice quando sbagli serve a crescere. Sentivo una spinta nei suoi confronti che andava oltre”.

Steri presente in studio, ha aggiunto: “Lei mi ha spiegato che, al tempo, ha rispettato quello che sentiva. Ma spente le telecamere, quelle sensazioni sono tornate più forti di prima. La cosa bella è che c’è molta spontaneità in quello che facciamo”.