Amori finiti e nuovi legami: Martina De Ioannon, Ciro Solimeno e Gianmarco Steri si confrontano a Uomini e Donne.

Il nuovo appuntamento di Uomini e Donne ha visto protagonista un triangolo sentimentale che tiene il pubblico con il fiato sospeso da settimane. Martina De Ioannon, dopo aver chiuso la sua storia con Ciro Solimeno, ha deciso di darsi una chance con Gianmarco Steri, corteggiatore inizialmente non scelto. In studio, tra accuse, chiarimenti e scuse, i tre protagonisti si sono confrontati per fare luce sui sentimenti veri e sui tempi delle loro scelte, tra passato, presente e nuove possibilità.

Il confronto in studio a Uomini e Donne: Martina, Ciro e Gianmarco

A Uomini e Donne è andato in scena il confronto tra Martina De Ioannon, Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. Dopo aver chiuso la storia con Ciro, Martina ha iniziato una relazione con Gianmarco, il corteggiatore che inizialmente non aveva scelto. Maria De Filippi li ha invitati in studio e Martina spiega subito la sua assenza nella puntata precedente:

“Ho preferito venire in studio solo dopo aver parlato con Ciro”.

Sul rapporto con Gianmarco dichiara:

“Ho letto la definizione di frequentazione e prevede che non ci sia l’esclusività. Visto che nella nostra c’è, posso dire che è l’inizio di una storia”.

La discussione si accende con Tina Cipollari che mette in dubbio la sincerità di Martina, mentre Ciro replica:

“Nella vita ci sono tempo, tatto e rispetto, tre cose che tu non hai avuto”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Uomini e Donne, Martina De Ioannon e la confessione durante il confronto con Ciro

La nuova coppia precisa che non c’è stato alcun tradimento: il loro primo incontro dopo la rottura con Ciro risale al 14 ottobre. Stanca delle continue critiche, Martina accusa Ciro di aver tradito la sua ex, ricevendo una risposta che le ricorda come anche lei abbia avuto un comportamento simile a Temptation Island. Martina però respinge l’accusa, chiarendo di non aver tradito e precisando di essersi avvicinata a un’altra persona solo dopo la fine della sua relazione.

Alla fine del confronto, Martina depone l’ascia di guerra e chiede scusa a Ciro:

“Ho sbagliato i modi, le tempistiche, ti ho mancato di rispetto nel spettacolarizzare sui social la collanina e altre cose… sono stata meno coraggiosa e ti chiedo scusa”.

I due si lasciano con un abbraccio, segnando la chiusura definitiva della loro storia. Nel frattempo, per Ciro arriva la proposta del trono e inizia una nuova avventura.