Uomini e Donne, emozioni e colpi di scena nel faccia a faccia tra Ciro Solimeno, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri.

Colpo di scena a Uomini e Donne: durante l’ultima registrazione, la trasmissione ha svelato un nuovo tronista, accendendo subito l’attenzione su ciò che accadrà nella prossima puntata. Ecco tutti i dettagli sul nuovo confronto tra Ciro Solimeno, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri.

Uomini e Donne: nuovo confronto tra Ciro, Martina e Gianmarco

La puntata registrata oggi ha visto un confronto tra Ciro, Martina e Gianmarco, durante il quale la giovane romana ha spiegato i motivi della sua assenza nella puntata precedente, dovuti principalmente alla volontà della famiglia di non affrontare il faccia a faccia.

Secondo quanto riportato dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, la discussione è iniziata tra Martina e Ciro, con Tina Cipollari e Gianni Sperti che hanno duramente attaccato l’ex tronista, schierandosi chiaramente a favore di Ciro. Martina ha spiegato di non essersi presentata al precedente appuntamento in studio perché aveva già parlato con Ciro sotto casa: la motivazione legata alla famiglia, quindi, sarebbe stata solo un pretesto.

Il confronto sarebbe stato molto acceso: Martina, a tratti vicina alle lacrime per la rabbia, si sarebbe scontrata più volte con Ciro, che sarebbe rimasto invece molto tranquillo.

Uomini e Donne, colpo di scena: rivelato ufficialmente il nuovo tronista

Secondo le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di oggi, lunedì 3 novembre, Ciro Solimeno è stato scelto come nuovo tronista. In studio, Ciro ha ascoltato le spiegazioni di Martina, che ha chiarito di aver iniziato a frequentare Gianmarco solo dopo la loro rottura. Pur mostrando dispiacere, il napoletano ha riconosciuto i propri sentimenti autentici nei confronti dell’ex fidanzata, dimostrando consapevolezza della nuova situazione.

Il pubblico potrà assistere al confronto completo e al nuovo percorso del ragazzo nel programma già nella puntata in onda domani, martedì 4 novembre.