Esplode un nuovo gossip “Uomini e Donne”, con protagonista Cristina Ferrara, ovvero la scelta di Gianmarco Steri, il tronista della scorsa stagione del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, lo scoop clamoroso: frequentazione in corso tra Cristina Ferrara e Raul Dumitras?

Dopo la conferma da parte di Gianmarco Steri in studio a “Uomini e Donne” della sua frequentazione con Martina De Ioannon, ecco lo scoop su Cristina Ferrara, che era stata proprio la scelta di Steri.

Lo stesso ex tronista, ne confronto con Cristina, le ha detto: “scusa, ma tu che adesso parli, vuoi dirmi che in queste settimana non ti stai vedendo con nessuno?” La ragazza ha cambiato riposto, e ora ecco l’indiscrezione bomba. Cristina starebbe frequentando Raul Dumitras, ex protagonista di “Temptation Island” proprio assieme a Martina De Ioannon! A lanciare l’indiscrezione l’esperto Lorenzo Pugnaloni, che ha ricevuto diverse segnalazioni, come il fatto che i due sarebbero stati visti al concerto di Olly e in una pizzeria a Roma: “ciao, ho appena visto Raul Dumitras e Cristina Ferrara che si baciavano. Non ho potuto fare la foto per privacy e perché mi stavano guardando. Il ristornate si chiama Pepe Pizza Tuscolana. Raul aveva un cappellino verde e bianco e stava fumando una sigaretta. Cristina indossava leggings neri attillati, le Dr. Mertens e una felpa larga. Stavano parlando fuori, isolati.”

Uomini e Donne, Raul Dumitras e Cristina Ferrara si frequentano? La foto

Lorenzo Pugnaloni ha poi pubblicato una foto che sembrerebbe togliere ogni dubbio, scatto dove appunto di vedono Raul Dumitras e Cristina Ferrara insieme, in un momento di quotidianità. Alcuni utenti, inoltre, hanno aggiunto che in una storia Cristina aveva una t-shirt identica a quella mostrata da Dumitras in alcuni video. Al momento non ci sono conferme delle frequentazione, staremo a vedere!