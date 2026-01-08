La fine della relazione tra l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, Raffaella Scuotto, e l’ex tronista, Brando Ephrikian, ha deluso i tanti fan dell’ormai ex coppia. Ora ecco che sui social spuntano alcuni indizi che fanno pensare che la Scuotto abbia trovato un nuovo amore.

Uomini e Donne, Raffaella Scuotto ha un nuovo amore dopo Brando?

La relazione tra Raffaelle Scuotto e Brando Ephrikian, nata nello studio di Maria De Filippi di “Uomini e Donne“, è giunta al capolinea ormai da circa sei mesi, per la delusione dei tanti fan dell’ormai ex coppia. Per l’ex corteggiatrice campana però pare ci siano novità a livello sentimentale. Ha trovato un nuovo amore? A far pensare che sia così un dettaglio social che non è passato inosservato. Ecco di cosa si tratta e chi sarebbe il suo nuovo compagno.

Uomini e Donne, Raffaelle Scuotto ha ritrovato l’amore dopo Brando? Le ultime indiscrezioni

A fare pensare che Raffaella Scuotto abbia ritrovato l’amore dopo l’addio a Brando Ephrikian un dettaglio social. L’ex corteggiatrice campana ha infatti pubblicato una foto mentre abbraccia un orsacchiotto. Fino a qui nulla di strano, se non il fatto che, qualche ora prima, lo stesso orsacchiotto era comparso nelle stories di Angelo Moretta, accompagnato da una immagine di una ragazza di spalle con indosso la maglia del Napoli (come spesso fa proprio la Scuotto). In tanti quindi pensano che la ragazza nelle stories di Moretta sia proprio l’ex corteggiatrice. Per ora nessuna conferma ufficiale, staremo a vedere!