Flavio Ubirti ha fatto la sua scelta a “Uomini e Donne”, ovvero Nicole Belloni. A rimanere delusa l’altra corteggiatrice, Martina Cardamone, che è intervenuta così sui social.

Uomini e Donne, Flavio Ubirti ha fatto la sua scelta

C’era attesa per la scelta a “Uomini e Donne” del tronista del trono classico Flavio Ubirti, che ha deciso di uscire dal dating show assieme a Nicole Belloni.

A non essere scelta dunque è stata Martina Cardamone, che era invece molto amata dai fan, rimasti molto delusi perché pensavano che fosse proprio Martina la scelta, visto l’alchimia che sembrava esserci tra i due. Flavio però ha considerato Nicole più adatta a lui. Ecco però che Martina è intervenuta sui social. Ecco cosa ha detto.

Uomini e Donne, Martina interviene dopo la scelta di Flavio Ubirti: le parole che dividono

Come abbiamo visto, Martina Cardamone non è stata la scelta di Flavio Ubirti a “Uomini e Donne“. Il tronista infatti ha preferito Nicole Belloni. Martina ha pubblicato sui social una storia che sembra proprio essere una risposta alla non scelta, ovvero la foto della copertina di un libro che sta leggendo, dove si legge la frase: “non esiste rosa senza spina. Non esiste passione senza tormento.“