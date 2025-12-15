Il tronista di Uomini e Donne prende una decisione definitiva, segnando un momento di svolta tra emozioni e colpi di scena. Ecco la sua scelta.

La nuova puntata di Uomini e Donne ha segnato svolte decisive sia per il Trono Classico sia per il Trono Over: Flavio Ubirti ha finalmente scelto la corteggiatrice con cui proseguire la conoscenza, mentre i protagonisti del parterre Over hanno vissuto confronti e chiarimenti che hanno cambiato gli equilibri tra dame e cavalieri. Ecco tutte le anticipazioni.

Uomini e Donne, Trono Over e nuove dinamiche tra i protagonisti

La registrazione della nuova puntata, come riportato da Fanpage, ha dedicato ampio spazio anche al Trono Over, con momenti di grande emotività. Gemma Galgani ha vissuto un momento di forte turbamento dopo il confronto con Mario, che ha chiarito di non provare alcun sentimento per lei, provocando le lacrime della dama torinese.

Altre vicende hanno visto protagonisti Sabrina e Carlo: dopo incomprensioni precedenti, il cavaliere le ha regalato dei fiori e ha espresso la volontà di riprendere la frequentazione, ma Sabrina continua a mantenere aperte altre conoscenze, tra cui Lorenzo e un nuovo corteggiatore, suscitando dubbi in Tina Cipollari.

Inoltre, Mario e Maria G. hanno chiuso definitivamente la loro conoscenza, mentre Gianmaria ha scelto di approfondire il rapporto con Maria, già uscita con Alessio. Infine, Arcangelo e Magda proseguono serenamente il loro percorso, confermando un interesse reciproco sincero.

Uomini e Donne, Flavio Ubirti fa la sua scelta: la decisione tra Nicole e Martina

Oggi, lunedì 15 dicembre, durante la registrazione di Uomini e Donne, Flavio Ubirti ha finalmente preso una decisione definitiva sul suo percorso nel programma. Dopo settimane di alti e bassi e di esterne chiarificatrici, il tronista ha scelto di continuare la conoscenza al di fuori dello studio con Nicole Belloni, preferendola a Martina Cardamone.

La decisione, annunciata di fronte al pubblico in studio, arriva dopo un periodo di riflessione intensa, durante il quale Flavio ha voluto trascorrere tempo con entrambe le corteggiatrici per capire quale fosse il legame più autentico. Questo momento segna la conclusione del suo percorso da tronista e l’inizio di una nuova fase sentimentale lontano dalle telecamere.