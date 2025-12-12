Emozioni in tempesta, baci intensi e lacrime a sorpresa: tutte le scelte e i colpi di scena dell’ultima puntata di Uomini e Donne.

La puntata di oggi, venerdì 12 dicembre, di Uomini e Donne ha confermato ancora una volta quanto il programma sappia mescolare emozioni, sorprese e tensioni tra corteggiatori e tronisti. Tra baci, lacrime e scelte inaspettate, ogni storia evolve tra cautela, curiosità e coinvolgimento sincero, catturando l’attenzione del pubblico.

Tra incertezze e nuovi incontri: le emozioni dei cavalieri e delle dame del Trono Over

La puntata di Uomini e Donne del 12 dicembre ha regalato momenti di grande intensità emotiva e colpi di scena che hanno sorpreso il pubblico. Tra conoscenze che sembrano rafforzarsi e altre che mostrano fragilità, le dinamiche tra i protagonisti restano complesse. Sabrina e Massimiliano procedono con cautela: tra loro emerge complicità e sintonia, ma Sabrina appare ancora riservata, valutando ogni passo con prudenza.

Diversa è la situazione tra Lucia e Mauro: mentre lui immagina già un futuro insieme, Lucia stupisce tutti introducendo un nuovo corteggiatore e confessando la volontà di uscire a cena con Federico Mastrostefano. La reazione di Mauro è stata di evidente delusione, mostrando un coinvolgimento sincero.

Allo stesso tempo, Edoardo continua la frequentazione con Gloria, ma il ricordo della sua relazione precedente lo rende emotivamente fragile. Durante una cena, parlando della sua storia di sei anni, si è commosso: un momento che ha messo in luce quanto sia necessario per lui ritrovare equilibrio prima di aprirsi a nuove emozioni.

Uomini e Donne, il bacio da film di Flavio sorprende tutti. La reazione di Martina

Sul trono classico, Flavio Ubirti ha vissuto esterne intense con le sue corteggiatrici. Con Martina Cardamone, l’atmosfera romantica della Fontana di Trevi ha favorito un bacio passionale, con Martina che commenta: “Io ovviamente sono felice, ho portato a casa un buon risultato, al contrario di Nicole”.

Nicole Belloni, invece, ha vissuto un momento di forte emotività, ammettendo: “Quando tu mi dici che non sai cosa provo a me questa cosa fa male”. Flavio, colpito dalla sua apertura, ha apprezzato la sincerità e ha dichiarato: “Questa tua reazione mi arriva, mi arriva tanto”.

In studio, il confronto tra le corteggiatrici è stato inevitabile. Gianni Sperti ha sottolineato la soggettività delle percezioni: “Ognuno di noi percepisce le esterne in modo proprio”, ricordando che le emozioni non si misurano in risultati.

Alla fine, Flavio ha scelto di ballare con Martina, pur sottolineando quanto entrambe le uscite gli abbiano regalato momenti significativi di complicità e introspezione. “Mi sei arrivata di più – dice Flavio a Nicole -, sono felice perché era quello che volevo”, confermando come, tra baci e lacrime, il percorso rimanga emozionante e aperto a sorprese.