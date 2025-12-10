Ennesimo colpo di scena a “Uomini e Donne“: è scattato il bacio tra due protagonisti del trono classico del dating show di Maria De Filippi. Ecco di chi stiamo parlando.

Uomini e Donne, clamoroso colpo di scena: scatta il bacio in esterna

Ultimamente è stato il trono over di “Uomini e Donne” ha riservare emozioni e colpi di scena importanti, ora tocca però anche al trono classico.

Protagonista la tronista Cristiana Anania che, in esterna, ha baciato nuovamente Federico e, la loro complicità, si fa sempre più evidente e importante. Queste le dolci parole della tronista al corteggiatore: “io penso che dal bacio che ci siamo dati l’altra volta penso che ci siamo aperti a qualcosa“.

Uomini e Donne, Federico presenta la sorella a Cristiana Anania

Come abbiamo appena visto, nuovo bacio tra Cristiana Anania e Federico in esterna a “Uomini e Donne“. Entrambi sembrano davvero molto presi, tanto che Federico ha deciso di presentare la sorella alla tronista, la quale si è detto molto felice della cosa. Ma ecco le parole della sorella di Federico a Cristiana: “dal primo momento che ti ho vista, da come lo guardi, vedo che è qualcosa di speciale. Tu sei una persona speciale, hai degli occhi bellissimi.”