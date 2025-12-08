UeD, Agnese e Roberto stupiscono tutti: ecco cosa hanno fatto dopo la scelta

UeD, Agnese e Roberto stupiscono tutti: ecco cosa hanno fatto dopo la scelta

E’ stata Agnese la scelta di Roberto nel Trono Over di “Uomini e Donne”. I due sono dunque usciti insieme dal programma e ora, hanno già sorpreso tutti. Ecco cosa hanno fatto.

Uomini e Donne: è Agnese la scelta di Roberto

Emozioni al Trono Over di “Uomini e Donne” dove, qualche giorno fa, i fan del dating show hanno assistito alla scelta di Roberto, che si è dichiarato a Agnese.

I due, nonostante una segnalazione che aveva gettato un alone sulla loro frequentazione, hanno deciso di lasciare insieme il programma e di vivere al di fuori la loro storia. Ma, come sta andando? Scopriamolo insieme.

Agnese e Roberto sorprendono tutti: dopo la scelta a UeD arriva la decisione sorprendente

Come detto. Agnese e Roberto sono usciti insieme da “Uomini e Donne” e, a quanto pare, la loro relazione procede a gonfie vele. Sui social, Agnese, ha infatti postato una foto assieme a Roberto, scrivendo “L’amore esiste.” Ma non è finita qui, l’ex dama ha anche raccontato di aver fatto conoscere a Roberto sua madre, a testimonianza di quanto i due vogliano costruire qualcosa di serio e importante. Nonostante alcuni abbiano ancora dei dubbi sulla loro storia, sembra invece che tutto vada davvero a gonfie vele.